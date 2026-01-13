©LAPONE ENTERTAINMENT

JO1が、2026年3月4日にリリースするドキュメンタリー映画『JO1 THE MOVIE『未完成』-Bon Voyage-』Blu-ray & DVDのジャケット写真および収録内容を解禁した。

本作は、2025年7月に全国公開され、彼らの5年間の歩みと、旅路の中で胸に抱いてきた想いや葛藤、そしてメンバー同士や、ファンとの絆を映し出したドキュメンタリー映画第2弾だ。

Blu-ray &DVDには本編に加え、メンバーによる副音声スペシャルトークや、本編には収録されなかった約114分に及ぶ未公開インタビュー映像など、見どころ満載の特典映像が収録される。

なおJ01は、1月30日から東京ドーム公演が映画化した『J01DER SHOW 2025 ”WHEREVER WEARE’IN TOKYO DOME - LIVE FILM』の公開も控えているほか、4月には、東京ドームおよび京セラドーム大阪にて＜JO1DER SHOW 2026“EIEN 永縁＞の開催も決定している。