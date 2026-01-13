日本での過ごし方を公開…なぜか山で縄跳び？

米大リーグ、ドジャースの山本由伸投手が公開したオフの過ごし方が、ファンの話題となっている。「ギャップがエグすぎて笑う」「修行の間に遊んでる」とコメントが並んだ。

山本は12日、自身のインスタグラムに「今年でプロ10年目のシーズンに入ります。写真は地元・備前市の山の上から。皆さまにとって最高の一年になりますように！」というメッセージとともに9つの画像を投稿。そのうちの一つがなぜか山中でロープを回し、縄跳びをしているものだった。

12年総額3億2500万ドル（約463億円）という巨額契約を結んでプレーしている山本の意外な姿に、X上にはファンから驚きの声が並んだ。

「ワールドシリーズMVPが地元の山で友達と縄跳びしてんのギャップがエグすぎて笑うwwwwwwww」

「かわいい」

「こういう人間くさいところが山本由伸の好きなところだよな」

「山で修行の間に遊んでるような」

他にも山本は釣りで大物をゲットした写真や、おいしそうなカキの写真を公開。つかの間のオフを日本で満喫しているようだ。



（THE ANSWER編集部）