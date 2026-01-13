しずちゃん「多才で素敵なお2人」人気女優2人と新年会に反響
お笑いコンビ・南海キャンディーズのしずちゃんが12日にエックスを更新。人気女優との新年会を報告すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】しずちゃん＆人気女優の3ショット
しずちゃんが「楽しい新年会でした！」と投稿したのは1枚のオフショット。写真には、現在放送中のドラマ『こちら予備自衛英雄補?!』（中京テレビ・日本テレビ系／毎週水曜24時24分）で13年半ぶりとなる民放連ドラレギュラー出演を果たしたのんと、2月から上演される舞台『大地の子』に出演する奈緒が、しずちゃんと一緒に笑顔で並ぶ姿が収められている。
投稿の中でしずちゃんが「多才で素敵なお2人、大好きです ありがとう」とつづると、のんが投稿に反応し「とてもとても楽しかった！私も大好きです」とコメント。さらに奈緒もしずちゃんの投稿を引用リポストし「お2人と過ごせて、とても楽しかった夜 ありがとう」と新年会を振り返っている。
ファンからは新年会3ショットに「全員好きでやばい!!」「かわいい」「素敵な写真」などの声が集まっている。
引用：「しずちゃん（南海キャンディーズ）」エックス（@sizusozotohakai）
