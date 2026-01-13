つるの剛士、長女の成人式にしみじみ「あっという間だったような、長かったような」
タレントのつるの剛士が12日にインスタグラムを更新。成人式を迎えた長女の振袖姿を披露した。
【写真】つるの剛士、長女の振袖姿を公開
つるの「長女、本日 #成人式」と投稿したのは長女のソロショット。写真には、黒を基調に鶴があしらわれた振袖姿で佇む長女の姿が収められている。
投稿の中でつるのは「育てたようで、育てられてきた20年。あっという間だったような、長かったような」とつづり「成長に感謝するとともにしみじみしてしまいました」とコメント。そして長女には「うーちゃん！成人おめでとう パパはこれからのうーちゃんの成功を宇宙イチ応援してる」とメッセージを贈っている。
つるのの長女の振袖姿に、ファンからは祝福の言葉と共に「大人っぽくて素敵」「とってもお似合いです」「パパは幸せ者ですね」などの声が寄せられている。
■つるの剛士（つるの たけし）
1975年5月26日生まれ。福岡県出身。『ウルトラマンダイナ』（1997年）で主人公のアスカ・シン役を務め注目を集める。2007年には『クイズ!ヘキサゴンII』でブレイク。現在もタレント、俳優、歌手としてマルチに活動している。
引用：「つるの剛士」インスタグラム（@takeshi__tsuruno）
