ほしのあき、細眉＆振袖姿の成人式ショット公開「貴重」「今と変わらない可愛さで驚き」と反響
【モデルプレス＝2026/01/13】タレントのほしのあきが12日、自身のInstagramを更新。成人式の際の振袖ショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】一斉風靡した48歳タレント「時代感じる」細眉の貴重成人式ショット
ほしのは「成人を迎えられた皆様おめでとうございます」と新成人を祝福。 「わたしはこの頃は仕事は、まーったくなかったからオーディション受けたりバイトしたりしてたなぁ」と当時の心境を明かし、細い眉毛が印象的なメイクを施し、青地に白い柄があしらわれた振袖を着用した過去の姿を載せている。
この投稿に、ファンからは「貴重な写真をありがとう」「細眉が時代感じる」「今と変わらない可愛さで驚き」「振袖姿がとても綺麗」「昔からお顔が出来上がってる」「苦労した時代もあったんですね」といった声が寄せられている。 （modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
