RIP SLYME、自身主催の対バンライブ＜Back to Back＞にKICK THE CAN CREW、Creepy Nuts、Dragon Ash出演決定
RIP SLYMEが、自身主催の対バンライブ＜Back to Back＞に、KICK THE CAN CREW、Creepy Nuts、Dragon Ashが出演することを発表した。
2月2日には、KICK THE CAN CREW、2月3日にはCreepy Nuts、2月17日にはDragon Ashが出演する。RIP SLYMEの活動休止前最後の対バン企画に、ジャンルや世代を超えてRIP SLYMEとゆかりのあるゲストアーティスト3組が出揃った。
1月13日18時より、オフィシャルサイト・SNS 2次先行の受付をスタートする。
◾️＜RIP SLYME presents BACK to BACK＞
2026年2月2日（月）豊洲PIT
OPEN 18:00 / START 19:00
ゲストアーティスト：KICK THE CAN CREW
2026年2月3日（火）豊洲PIT
OPEN 18:00 / START 19:00
ゲストアーティスト：Creepy Nuts
2026年2月17日（火）豊洲PIT
OPEN 18:00 / START 19:00
ゲストアーティスト：Dragon Ash
▼席種・チケット料金
オールスタンディング：11,000円（税込・ドリンク代別）
※5歳以上有料
※車いすや、その他ご事情で着席鑑賞を必要とされるお客様向けにバリアフリーエリアを後方へ設置いたします。
▼オフィシャルサイト・SNS 2次先行詳細
抽選先行受付期間： 2026年1月13日（火）18:00 〜 1月19日（月）23:59
受付URL：https://pia.jp/v/ripslyme26btb-of2/
枚数制限：お一人様1公演につき2枚まで
決済方法：クレジットカード決済のみ
【お問い合わせ】
SOGO TOKYO：03-3405-9999
