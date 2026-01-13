RIP SLYMEが、自身主催の対バンライブ＜Back to Back＞に、KICK THE CAN CREW、Creepy Nuts、Dragon Ashが出演することを発表した。

2月2日には、KICK THE CAN CREW、2月3日にはCreepy Nuts、2月17日にはDragon Ashが出演する。RIP SLYMEの活動休止前最後の対バン企画に、ジャンルや世代を超えてRIP SLYMEとゆかりのあるゲストアーティスト3組が出揃った。

KICK THE CAN CREW

Creepy Nuts

Dragon Ash

1月13日18時より、オフィシャルサイト・SNS 2次先行の受付をスタートする。

◾️＜RIP SLYME presents BACK to BACK＞ 2026年2月2日（月）豊洲PIT

OPEN 18:00 / START 19:00

ゲストアーティスト：KICK THE CAN CREW 2026年2月3日（火）豊洲PIT

OPEN 18:00 / START 19:00

ゲストアーティスト：Creepy Nuts 2026年2月17日（火）豊洲PIT

OPEN 18:00 / START 19:00

ゲストアーティスト：Dragon Ash ▼席種・チケット料金

オールスタンディング：11,000円（税込・ドリンク代別）

※5歳以上有料

※車いすや、その他ご事情で着席鑑賞を必要とされるお客様向けにバリアフリーエリアを後方へ設置いたします。 ▼オフィシャルサイト・SNS 2次先行詳細

抽選先行受付期間： 2026年1月13日（火）18:00 〜 1月19日（月）23:59

受付URL：https://pia.jp/v/ripslyme26btb-of2/

枚数制限：お一人様1公演につき2枚まで

決済方法：クレジットカード決済のみ 【お問い合わせ】

SOGO TOKYO：03-3405-9999