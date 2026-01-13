ENHYPENヒスン＆ジョンウォン・CORTISマーティン＆ジュフン、先輩後輩トークに反響「えぐい可愛い」「こういうの見たかった」【ゴールデンディスクアワード】
【モデルプレス＝2026/01/13】ABEMAは、1月10日夜6時30分より、最大級のK-POPアワード『第40回 ゴールデンディスクアワード』を日韓同時・国内独占無料生中継した。本編の合間には、事務所の先輩後輩という関係の、ENHYPEN（エンハイプン）のヒスン（HEESEUNG）＆ジョンウォン（JUNGWON）とCORTIS（コルティス）のマーティン（MARTIN）＆ジュフン（JUHOON）の待機室インタビューが放送され、SNSで話題を集めている。
【写真】「えぐい可愛い」HYBE先輩後輩の貴重な2ショット
『ゴールデンディスクアワード』は、韓国に数あるK-POPアワードの中でも歴史と伝統と信頼を誇る一大イベントで、1年間多くの方から大きな愛を受けた韓国の大衆音楽を選定すべく、デジタル音源ダウンロード数、アルバム販売数など、客観的な集計結果を合算して受賞者が決定されている。40周年を迎える今回は台湾の台北ドームにて開催され、ENHYPEN、IVE、LE SSERAFIM、Stray Kids、JENNIE（BLACKPINK）など豪華なアーティストが出演し、栄えある大賞には、アーティスト部門にJENNIE（BLACKPINK）、デジタル音源部門にG-DRAGONの「HOME SWEET HOME（feat. TAEYANG＆DAESUNG）」、アルバム部門にStray Kidsの「KARMA」が選ばれた。
ステージと受賞発表の合間には、ヒスン＆ジョンウォンとマーティン＆ジュフンの待機室インタビューが放送された。同じHYBEのアーティストである2組は、先輩後輩の関係性。マーティンから「デビューしたばかりの時に必ず残しておくべきセルフィー、ファンが喜ぶ自撮りを教えてください」という質問をされると、ヒスンは「新人ならではの初々しさがあると思うので、その可愛らしい姿、かっこいい姿をこまめに残してください」とアドバイスをした。ジョンウォンは「私は言葉よりはポーズで教えたいと思います」と話し、ジュフンと可愛らしいポーズをカメラに向かって行い「えぐい可愛い！」「こういうの見たかった」など視聴者からコメントが続出。
そして次の質問として「完璧なパフォーマンスのために練習過程で、特に重要視するのは何ですか？」と尋ねられたジョンウォンは「パフォーマンスはチームワークが一番大事です。振り付けの熟知が早いメンバーが細かいところを教えてくれます」と話し、ヒスンはマーティンに「練習生時代を過ごしましたよね。当時一緒に過ごしたんですけど、1つのグループのリーダーとして活動していて、とても誇らしいです」と称える。
そして今年挑戦してみたい趣味について尋ねられたヒスンは、「パワフルなパフォーマンスを披露するのでダンスがきついです。だから、体力管理が大事ですけど、ランニングに興味があります。それを趣味にしたいです」と話すと、ジョンウォンも同じくスポーツを挙げ、「ジャケット撮影の際に水中で撮影する時があるんですけど、怖いんですよね。いい出来のために、生き残るための水泳にチャレンジしたいです」とコメント。CORTISのゴンホが水泳選手だったことから「一度習いたいと思います」と話し、最後にはお互いのグループへのエールを贈り合った。
このほか、IVEのガウル＆レイとKiiiKiiiのイソル＆ジユのインタビューや、ZEROBASEONEのギュビン＆ゴヌク、CLOSE YOUR EYESのヨジュン＆ソンミン＆スンホのインタビューなど、『第40回 ゴールデンディスクアワード』でしか見ることのできないコラボトークを観ることができる。（modelpress編集部）
※2026年2月9日（月）夜11時59分まで無料見逃し配信
MC：ソン・シギョン、ムン・ガヨン
パフォーマンスラインナップ：ALLDAY PROJECT、CORTIS、ENHYPEN、IVE、izna、LE SSERAFIM、NCT WISH、ZEROBASEONE、ZO ZAZZ、ARrC、ATEEZ、BOYNEXTDOOR、CLOSE YOUR EYES、KiiiKiii、MONSTA X、Stray Kids、TWS、JENNIE
プレゼンター：ソン・ジュンギ、ピョン・ウソク、アン・ヒョソプ
【Not Sponsored 記事】
