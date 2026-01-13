セブン「チーズの虜」シリーズ、焼きカルボナーラ＆フランクドッグの2つの新作登場
【モデルプレス＝2026/01/13】セブン‐イレブン・ジャパンは、チーズを堪能できる「チーズの虜」シリーズを、1月13日（火）より全国のセブン‐イレブン店舗にて順次発売する。
【写真】伊藤桃々、セブン食材3つだけの“雑ダイエット飯”紹介
同シリーズは、冬の寒さが厳しくなる時期に合わせ、温めて食べることで真価を発揮するチーズメニューに焦点を当てたもの。パスタや総菜パンなどジャンルを横断してチーズの多様な魅力を発信。「のびる」「あふれる」「濃厚」といったチーズならではの食感や味わいを最大限に引き出し、冬のごちそう需要に応える。
今回登場する「チーズの虜 焼きカルボナーラ 」は、 焼き目のついた香ばしいパスタに、さらにチーズを重ねた一品。加熱することでチーズが溶け出し、持ち上げた瞬間に糸を引く、のびるチーズの美味しさを楽しめる。濃厚なカルボナーラソースとチーズのコクが絡み合い、いわゆる背徳感のある味わいに仕上がった。
「チーズの虜 フランクドッグ」は、パルメザン、ゴーダ、チェダー、モッツァレラの4種類のチーズを贅沢に使用したフランクドッグ。ジューシーなフランクフルトの旨味を、コクのあるチーズソースが包み込む構成だ。温めることでチーズがとろりと溶け出し、ベーカリー商品に引けを取らない本格的な味わいを実現した。
同社担当者は「チーズをほおばったときに感じる贅沢なおいしさ、思わず笑顔になるような満足感を味わって」としており、今後も同シリーズから新商品を随時発売予定だという。（modelpress編集部）
発売日：1月13日（火）〜順次発売
販売エリア：全国
※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合がある
【Not Sponsored 記事】
■チーズの虜 焼きカルボナーラ／チーズの虜 フランクドッグ
