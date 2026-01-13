仕事について悩んでいる人は多いもの。人間関係、モチベーション維持、疲労の蓄積など、職場でのストレスは尽きない。そんな悩みについて、漫画家のウクさんが投稿した作品『ギャルせな流仕事マインド』が、その斬新な考え方で多くの反響を呼んでいる。



【漫画】要は心の持ちよう「ギャルせな流仕事マインド」

ギャル流仕事マインドは、まず見た目から気合を入れる。服やネイルをおしゃれで可愛くすることで、意欲が湧くのだという。また持ち物も、ペンや手帳にお気に入りのキャラクターグッズなどを使用することで、「ふざけたキャラを使っていても仕事はできる」というギャップを狙っている。



さらに仕事がうまくいかない時は、「今はね」という言葉を使う。「今はうまくいかない」と限定的に思うことで気分が持ち直すのだ。そして重要なのが「職場は異世界、メインは私生活」という考え方だ。



職場を非日常の異世界とすることで、家に帰ったら嫌なことも切り離して忘れられる。諦めるところは諦めて、サボれるところはサボっていくのがギャル流の賢い仕事マインドだという。



読者からは「見習いたい！うちの職場にもいてほしい」「職場は異世界。たしかにその発想、素晴らしいです！」などの共感の声があがっている。そこで同作について、作者のウクさんに話を聞いた。



ー「今はね」の声かけを思いつかれた経緯やきっかけはありましたか？



自分が新卒1年目の時に、仕事が中々覚えられず落ち込んでいたのですが、その時に母に「3ヶ月後同じことで悩んでごらん？」と言われたのがきっかけです！母にこの言葉をもらって、"今"のこの状態で全てを判断するのはやめよう。続けていれば絶対できるようになる！と思うことができました。



ー仕事の悩みを家に持ち帰りがちですが、置いてくるためのコツなどあれば教えてください。



職場は異世界！毎日、家というリアル世界と職場という異世界を転生して行き来してるんだ思うようにしてます（笑）そうすると、悩みや人間関係を客観視できてストレスが減る気がします。



ーおまけで「これも！」というものがあれば教えてください。



仕事中に言われた言葉が、家に帰ってもフラッシュバックして辛い時は、「今は消化中」と思うようにしてます。何度も思い出してしまうのは苦しいですが、そうやって自分の中で受け入れようor忘れようとしてる証拠だと思います。なので消化中！と思うと焦らずに気持ちと向き合えておすすめです。



