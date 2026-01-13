元おニャン子クラブでタレントの渡辺美奈代が11日、自身のインスタグラムを更新。アップした「#minayoごはん」のお弁当写真の凄腕ぶりが反響を呼んでいる。



【写真】目にも鮮やかな上品なお弁当 どう見ても売り物にしか見えない

「久しぶりにお弁当つくりました」と渡辺。かりっと仕上がった唐揚げからはジューシーさが伝わり、花形のにんじん、緑も添えられた色鮮やかな一品だ。「チームMinayoスタッフに差し入れも！たくさん食べるスタッフには大盛り」と愛を感じさせるコメントも添えられていた。



お弁当をはじめ、これまでも料理スキルの高さを披露しているが、見た目の美しさはもちろん「彩りも綺麗で栄養もたっぷり」「栄養士さんかと思うくらい」と栄養バランスにも気遣った中身にフォロワーも感嘆。きれいに花の飾り切りされた椎茸など仕込み段階のショットも圧巻で、バリエーションに豊んだ品数と細かな細工に愛情がうかがえる。



プロ顔負け、お店レベルの料理上手ぶりに「カフェのお弁当みたい」「芸術的」「色とりどり美味しそうすぎます」「本当に凄すぎます」「お店に売ってるみたい」「参考にしたい」とのコメントが寄せられていた。



（よろず～ニュース編集部）