「何でこんなこと…」車3台に“真っ赤なペンキ”…防犯カメラの角度変更も別のカメラに犯行の一部始終　「バイクうるせぇよ」“謎の”張り紙も

茨城県鹿嶋市で8日、車3台にペンキがかけられる被害が発生した。犯人は防犯カメラの角度を変え、犯行を隠そうとする様子もみられた。現場にはバイクの音について苦情を訴える貼り紙が残されていたが、被害者はバイクを所有していないという。

車が真っ赤に…ペンキをかける謎の人物

茨城県鹿嶋市で8日午前1時過ぎに撮影されたのは、何者かが自宅に止めていた3台の車にペンキをかける瞬間だ。白い車のボンネットは真っ赤に汚れてしまっていた。

防犯カメラ映像で犯行を確認した被害者は、「誰かがペンキをかけているところが映っていて…」と困惑した様子で話す。

映像では、何者かが自宅の前に近づいてくると、長い棒のようなものを持ち、手を上に伸ばす様子が捉えられていた。自分の姿が映らないようにするためか、防犯カメラの角度を変えていた。

バイク音へ苦情の貼り紙も被害者は所有せず

しかし、別のカメラが犯行の一部始終を捉えていた。

怪しい人物は車の方へ近づくと、止めてあった車に次々とペンキをかけ、何かを車の上に置くとその場から立ち去っていった。

現場の状況について被害者は、「何か紙を挟んでいきましたね。『バイクうるせぇよ、周りの迷惑考えろ』。うち今バイク乗っている人がいなくて」と語る。

張り紙には「バイクうるせぇよ」という文字があったというが、被害に遭った男性はバイクを所有していなかった。

被害者は「ショックもありますけど、怒りの方が多かったですね。何でこんなことするのかなって」と憤る。警察は、器物損壊の疑いで捜査している。

（「イット！」 1月12日放送より）