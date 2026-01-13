犬がウンチ前に『くるくる回る』心理４選

ウンチ前にくるくる回る犬の行動は、人間から見ると不可解ですよね。なぜ犬たちは、ウンチする前にくるくると回る習性があるのでしょうか。ここでは犬がウンチ前にくるくる回る心理を紹介します。

1.周囲の安全を確認している

犬がウンチ前にくるくる回る行動には、野生時代の習性が関係していると言われています。中でも、屋外ではどこに敵が潜んでいるかわからないため、無防備になるウンチ前に周囲の安全を確認する犬も多かったとか。

したがって、ウンチ前にくるくる回る行動は、周囲の安全を確認した上で、安心してウンチするための犬ならではの防衛本能と言えるでしょう。

2.ウンチに最適な場所や姿勢を確認している

犬がウンチ前にくるくる回るときは、ウンチをするのに適した場所を探していたり、ウンチをするために最も踏ん張りやすい姿勢を探していることもあります。

不安定な場所では、うまく踏ん張れずにウンチができません。そのため、あらかじめくるくるその場所で回って「ここはウンチしやすい場所かな？」「この姿勢ならウンチしやすいかな？」と探っているのです。

3.ウンチしやすいように足場を整えている

ウンチしやすい場所を探すという目的もありますが、良さそうな場所を見つけた後に、その場所をウンチしやすいように足場を整えるという目的を持つ犬もいます。

特に草むらなどでは、そのまましゃがみ込んでしまうと草の先端がお尻や足元に当たってしまい、ウンチしづらい状態です。こうした場所を踏み鳴らすことで、ウンチしやすいように環境を整えていることもあります。

4.習慣化しているためリラックスできる

ウンチする前のくるくる回る行動が習慣化している場合、「ウンチする前はくるくるしないと落ち着かない」と感じている犬も多いでしょう。

リラックスしてウンチするためにも習慣化している『くるくる行動』を意識的に行っている犬もいると考えられます。ただし、この行動の原点は、ここまで紹介してきた野生的な本能が関係していると思われます。

地球の磁場に合わせているとの説も

ある研究によると、犬は地球の磁場を感じ取っており、ウンチをするときは体を南北の軸に沿わせて排泄することを好む犬が多いのだそうです。

なぜ南北の軸に沿わせることを好むのかは解明されていませんが、多くの犬が南北の方角に体を沿わせるようにくるくる回っているといいます。ぜひ愛犬がくるくる回った後、南北軸に体を沿わせているかどうか確かめてみてくださいね！

犬がウンチ前に回る行動への対処法

犬がウンチ前にくるくる回る行動は、ごく自然な行動なので無理に制止する必要はありません。リラックスしてウンチするためにも、そっと静かに見守ってあげるのが良いでしょう。

近くで物音を立てたり体に触れたりしてしまうと、気が散ったり防衛本能から警戒心が働いてしまう可能性があるので、集中を途切れさせてしまう行動は控えてください。

まとめ

犬がウンチ前にくるくる回る行動は、主に本能的な行動が影響していました。リラックスしてウンチするためにも、飼い主は愛犬の気が散る行動は控え、そっと静かに見守ってあげましょう。