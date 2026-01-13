衝撃的なイタズラをしてしまったわんこの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で518万2000回再生を突破し、「逃げる範囲せまくて草」「絶望感半端ないw」「煽ってるの笑ったw」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：夜、DIYをしていた女性→大型犬から少し目を離した結果…あまりにも絶望的すぎる『衝撃の状況』】

DIYをしている間に…

TikTokアカウント「shoomatu0610」の投稿主さんは、シベリアンハスキーの『章末』ちゃんと2人暮らしをしているそうです。この日、投稿主さんは、DIYに夢中になっていたとか。その間、章末ちゃんはなにやら1人遊びをしていたといいます。

しばらくして、投稿主さんは章末ちゃんの姿が見えないことに気が付きました。慌てて部屋へ向かうと、そこには衝撃の光景が広がっていたのです…。

部屋の中は、泥汚れでいっぱい。カーテンの隙間から控えめに覗いていたのは、顔に泥を付けた章末ちゃん。驚いて絶句する投稿主さんを後目に、スタスタと泥の足跡を残しながら部屋に入ってきたとか。

煽りまくる姿に爆笑♪

実は、カーテンの向こうには庭がありました。章末ちゃんは、庭で泥遊びをしたまま部屋に入ってきてしまっていたのです。

投稿主さんが章末ちゃんを叱ると、章末ちゃんは「おいで」と言わんばかりに庭へ。怒りながら着いて行ってみると、庭の一区画を全速力で走り回り、晴れやかな表情を向けてきたのだとか。まるで投稿主さんを煽るような章末ちゃんの態度に、思わず笑いがこみあげます…！

反省はしたけれど、泥遊びの楽しさがギリギリ勝ってしまった！？章末ちゃんなのでした♡

この投稿には、「楽しんでる感じ見ると怒れないよね」「一応ちょっと申し訳なさそうな顔してて草」「お片付けお疲れ様です！！」など、多くのコメントが寄せられています。

その後の展開も…

このエピソードには続きがあるようです。後の投稿には、煽りまくる章末ちゃんをおやつでつったあとの展開も紹介されています。おやつに釣られた章末ちゃんは、渋々お風呂へ…。

シャワー中は死んだ目をしていたという章末ちゃんですが、洗い終わるとキラキラの目に。無事ふわふわの姿に戻ると、部屋でのうのうと寛いでいたといいます。自由すぎる行動も、可愛くて許してしまったと綴った投稿主さんなのでした。

TikTokアカウント「shoomatu0610」には、他にも章末ちゃんの可愛い姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「shoomatu0610」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。