最後まで使いやすいって嬉しい！理想が詰まった100均調味料ケース
商品情報
商品名：角までフィットしてすくえる調味料ケース（グレー）
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：縦157mm×横47mm×高さ98mm
容量：300mL
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480789125
スリムで狭いスペースにも置きやすい！ダイソーの調味料ケースが優秀♡
調味料ケースも充実しているダイソー。さまざまなタイプが展開されているので、お好みに合わせて選べるのがいいですよね。
今回は、そんなダイソーで見つけた『角までフィットしてすくえる調味料ケース（グレー）』をご紹介！スリムな形の便利な調味料ケースです。
価格は110円（税込）。筆者が購入した店舗では、キッチングッズ売り場に置かれていました。
サイズは縦157mm×横47mm×高さ98mmです。容量は約300mLとなっています。
ワンタッチでフタが開くので、調理中もサッと取り出せる点が嬉しいポイント！
さらに、フタの裏に計量スプーンを収納できる仕様のため、ストレスなく使えるのがいいなと思います。
スプーンが容器にフィットしやすく最後まですくい取りやすい！
スプーンは5mL（小さじ1）を計量できます。
特殊な形状になっている点も高評価ポイント！
スプーンの形が容器の底がピタッとフィットするような形になっています。
そのため、調味料の残量が少なくなっても、最後までしっかりすくい取りやすいです。
残り少なくなると、なかなか最後まですくえないのがストレスでしたが、これなら快適です！
ちなみに白もありました。塩と砂糖など、色で分けることもできます！
とにかく形がスリムなので、2個揃えてもスペースが狭いキッチンでも使いやすいのがありがたいです。
今回はダイソーの『角までフィットしてすくえる調味料ケース（グレー）』をご紹介しました。
理想がすべて詰まっているといっても過言ではない、とても優秀なアイテム！気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。