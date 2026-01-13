汚れ落としから拭き上げまで1枚で完了！ついで掃除が捗る100均クロス

セリアで見つけた『アルミメッシュバンブークロス』が、とてもいい仕事をしてくれます！アルミ面と繊維面の両面タイプのクロスで、汚れ落としから拭き上げまでこれ1枚で完了。キッチンに付着したしつこい汚れを、水だけですっきりピカピカに落とせますよ！後片付けも楽なので、ついで掃除が捗ります。

商品情報

商品名：アルミメッシュバンブークロス

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：25×25cm

販売ショップ：セリア

JANコード：4991099012578

両面タイプで効率よくキッチン掃除ができる！セリアの『アルミメッシュバンブークロス』

今回ご紹介するのは、セリアで見つけた『アルミメッシュバンブークロス』という商品です。

アルミ面と繊維面の両面使えるタイプで、キッチンシンクや調理器具、蛇口などをすっきりお掃除できるクロスです。

汚れ落ちが良さそうなアルミメッシュ素材に惹かれて購入してみました！

こちらのアルミ面は、網状でガサガサとした質感です。

こびりつくと頑固で落ちにくい汚れも、水だけでこすり落とすことができます。

一方、繊維面は柔らかめの質感です。

目が細かいためか拭き跡が残りにくく、きれいに拭き取ることができます。

サイズは約25×25cmです。

大きすぎず小さすぎず、ちょうどいい大きさで扱いやすいです。

これ1枚で拭き上げまで完了！日常的についで掃除が楽にできる◎

蓄積したキッチン汚れのお掃除に使用してみました。

アルミ面はさすがの汚れ落ちの良さで、牛乳のこぼし跡やご飯を調理した際の汚れを、こするだけでスルッと落とすことができました。

ただし、時間が経った油はねに対してはイマイチ…。ごしごしと根気よくこすれば落とすことができるといった印象です。

酷い汚れはあらかじめお湯で湿らせたキッチンペーパーなどで軽くパックしておくなどして、汚れをふやかしておいたほうが良さそうです。

アルミ面で汚れを落としたら、繊維面で拭き上げます。

ふきんを持ち替える必要がなく1枚で済むので、片付けの手間も省けます。

お手入れのハードルが下がり、こまめにお掃除する癖が付くのは嬉しいポイント！

こちらがクロスを使ってお掃除する前の状態です。

細かい汚れが目立っていました。

クロスでお掃除した後は、こんなにすっきりピカピカに！水だけで汚れを落とせるので、いろいろな洗剤や道具を駆使する必要がないのが楽です。

台拭きで拭く感覚で、これ1枚で仕上げまでお掃除できるので、ついで掃除が捗ります！

調理・食器洗い後に、ささっと拭けばここまできれいに。乾きも早く清潔を保ちやすい点も気に入りました。

今回はセリアの『アルミメッシュバンブークロス』をご紹介しました。お店で見つけたら、ぜひ手に取ってみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。