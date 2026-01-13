JR³Ú¥Ñ¥Ã¥¯ÀÖ¤¤É÷Á¥¡¢2¼þÇ¯µÇ°¤Ç¡Ö½ÕÎ¹¹Ô¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¡¡ºÇÂç2Ëü±ß¥¯¡¼¥Ý¥ó¤òÇÛÉÛ
³ÚÅ·¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢Î¹¹ÔÍ½Ìó¥µ¥¤¥È¡Ö³ÚÅ·¥È¥é¥Ù¥ë¡×¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖJR³Ú¥Ñ¥Ã¥¯ÀÖ¤¤É÷Á¥¡×¤Î2¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢¡Ö½ÕÎ¹¹Ô¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ò1·î13Æü¸áÁ°10»þ¤«¤é2·î16Æü¸áÁ°9»þ59Ê¬¤Þ¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£
ºÇÂç2Ëü±ß¤Î³ä°ú¥¯¡¼¥Ý¥ó¤òÇÛÉÛ¤¹¤ë¡£ÍøÍÑ¾ò·ï¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¾å¸ÂËç¿ô¤ËÃ£¤·¼¡Âè½ªÎ»¤¹¤ë¡£Î¹¹Ô´ü´Ö¤Ï1·î14Æü¤«¤é3·î31Æü¤Þ¤Ç¡£
¡ÖJR³Ú¥Ñ¥Ã¥¯ÀÖ¤¤É÷Á¥¡×¤Ï¡¢2024Ç¯1·î¤ËÈÎÇä¤ò³«»Ï¡£JR¤Î¿·´´Àþ¡¦ÆÃµÞ¤È½ÉÇñ»ÜÀß¤ò¼«Í³¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Î¹¹ÔÂå¶â¤Ë±þ¤¸¤Æ³ÚÅ·¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¡£ÆüËÜÎ¹¹Ô¤¬´ë²è¡¦¼Â»Ü¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£