こんなに可愛いのに1つ55円って衝撃♡アレを優しく守るホルダー

ダイソーをパトロールしていると、モバイルグッズ売り場で可愛すぎるケーブルホルダーを発見♡雑貨屋さんに並んでいてもおかしくないようなクオリティで思わず購入してきました。しかも、2種類のデザインが入ってお値段が￥110（税込）。1つ55円なのはさすがに破格すぎますよね…！詳しく見ていきましょう♪

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：ケーブルホルダー（テディベア 2P）

価格：￥110（税込）

内容量：2P

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4900662760310

このお値段で合ってる！？ダイソーの可愛すぎるモバイルグッズをチェック

近頃のダイソーはモバイルグッズがかなり豊富ですよね。先日売り場を覗いてみると、雑貨屋さんで売っていそうな可愛すぎるケーブルホルダーが販売されていました。今回ご紹介するのは、その名も『ケーブルホルダー（テディベア 2P）』。くまちゃんとお花のデザインがそれぞれ入って、お値段はなんと￥110（税込）。こんなにキュートなアイテムなのに、1つ55円って…もう価格崩壊ですよね！

ケーブルホルダーは同じ棚に何種類か並んでましたが、こちらは特に凝ったデザインでコスパも優秀。カラー展開はパープルとブルーの2色あるようです。ホルダーに付いたクリアなパーツには、よく見るとラメが入っていてときめきました！しかし、クマのパーツの方にはよく見るとゴミのようなものが入っており…個体差があるかもしれないので、売り場でもう少し吟味すればよかったです。

根本を優しく保護してくれる！『ケーブルホルダー（テディベア 2P）』

早速ホルダーを使用していきます！裏側にあるスリットからケーブルを挟み込み…

ケーブルのネック部分まで持ち上げると、楽に取り付けやすかったです。

ホルダーはかなりきつい作りですが、弾性があるので他の商品よりも扱いやすかった印象です。ケーブルが真っ直ぐになる状態をしっかりとキープしてくれるので、負担がかかりやすい根本を優しく保護できるのがGOOD。さらに見た目も可愛いので、もうダイソー沼から抜け出せません♡

今回はダイソーの『ケーブルホルダー（テディベア 2P）』をご紹介しました。

気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。