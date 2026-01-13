ジェーシービー（JCB）は、新たなポイントサービス「J-POINT」を開始した。これに合わせて、3月31日までの期間、新規入会者向けに対象店舗での利用金額に対して、最大20％のポイントを還元する「【新規入会限定】対象優待店の利用で最大20％還元」を実施する。

JCBオリジナルシリーズの対象カードに新規入会し、会員専用アプリ「MyJCB」へログインすることで参加できる。特典の内訳は、事前にポイントアップ登録を行うことで得られる、J-POINTパートナー店での最大10％還元に加え、期間限定の新規入会特典としてさらに10％が上乗せされる仕組み。これにより、対象店舗での利用時には、合計最大20％のポイントが付与される。

新規入会特典による上乗せ分の上限は8000円分相当まで。キャンペーンの申し込み期間は3月31日まで。カードの入会月によって利用対象期間が異なる。1月に入会した場合は3月15日まで、2月入会の場合は4月15日まで、3月入会の場合は5月15日までが対象期間として設定されている。特典の付与時期も入会月に応じて異なり、それぞれ4月下旬、5月下旬、6月下旬頃を予定している。

対象となるカードは「JCBオリジナルシリーズ」の「JCB カード W」「JCB カード W plus L」「JCB カード S」「JCBゴールド」「JCBプラチナ」の各カード。法人カードや提携カードは対象外。対象優待店にはマクドナルドや吉野家、Google Play、App Storeなどがある。

アプリ内の課金やサブスク契約など、GoogleアカウントやAppleアカウントを通じた支払いも対象となる。マクドナルドでの利用は、モバイルオーダーやマックデリバリーサービスの利用分が対象となるなど、一部店舗やサービスには条件が設けられている。

新たに始まった「J-POINT」は、従来の「Oki Dokiポイント」に代わるもので、「もっと貯めやすく、もっと使いやすく。」がコンセプト。日常的に利用される飲食店やオンラインサービスでの還元率強化を打ち出している。1月16日からは、総額3億J-POINTを山分けする大型キャンペーンの実施も予定している。