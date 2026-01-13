NTTドコモは、ドコモオンラインショップにおける新規契約およびのりかえ（MNP）手続き時の本人確認方法を、マイナンバーカードなどのICチップ読み取りによる方式に一本化する。変更は1月28日9時から。

今回の変更は、2026年4月1日に施行される「携帯電話不正利用防止法」改正への対応によるもの。非対面での契約締結において本人確認手法が厳格化されることを受け、なりすましやデータ改ざんを防ぎ、安全性の向上を図る。

1月28日9時以降、対象となる手続き（新規・MNP、SIMのみ契約を含む）では、本人確認方法が「JPKI（公的個人認証サービス）」および「eKYC（IC）」に限定される。これまで利用できた「書類アップロード」や、書類の表面を撮影する「eKYC（セルフィー）」は廃止となる。

あわせて、手続きにはICチップ付きの本人確認書類、NFC読み取りに対応したスマートフォン、最新バージョンの「My docomo」アプリが必要となる。

この変更に伴い、ICチップ読み取りに対応していない「運転経歴証明書」などは、オンラインショップでの本人確認書類として利用できなくなる。また、ICチップ内の情報（住所など）と申告する現住所が一致していない場合も、申し込みはできない。

ドコモは、オンラインでの手続きができない場合、ドコモショップなどの店頭で申し込むよう案内している。

本人確認書類ごとの変更詳細 本人確認書類 現住所との一致 変更前（1月27日まで） 変更後（1月28日以降） 運転免許証 一致 eKYC（IC）eKYC（セルフィー） eKYC（IC） 不一致 書類アップロード 申込不可 運転経歴証明書 一致 eKYC（セルフィー） 申込不可 不一致 書類アップロード 申込不可 マイナンバーカード 一致 JPKIeKYC（セルフィー） JPKI 不一致 申込不可 申込不可 在留カード 一致 eKYC（IC）eKYC（セルフィー） eKYC（IC） 不一致 申込不可 申込不可 特別永住者証明書 一致 eKYC（IC） eKYC（IC） 不一致 eKYC（IC）＋書類アップロード 申込不可 その他 - 書類アップロード 申込不可