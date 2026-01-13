【算数クイズ】1分でできる？ 20、30、50、80、130に続く数字を当てよう
並んだ数字の法則性を見抜く「算数クイズ・初級編」！
数字がどんどん大きくなっています。法則さえ分かれば、暗算でもすぐに解ける問題です。
20, 30, 50, 80, 130, □
ヒント：1つの数字だけでなく、「前の2つの数字」に注目して足し算をしてみましょう。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
今回の数列は、「前の2つの数字を足すと、次の数字になる」という法則で並んでいました。
順番に計算を確かめてみましょう。
20 + 30 = 50
30 + 50 = 80
50 + 80 = 130
この法則に従うと、次は「80」と「130」を足すことになります。
80 + 130 = 210
よって、正解は「210」となります。これは「フィボナッチ数列」と呼ばれる有名な数列と同じ仕組みの問題でした！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
