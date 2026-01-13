¡ÖÆüËÜ¤Ï²¶¤Ë°ÕÃÏ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤È¤é¤¨¤ëÁª¼ê¤âÂ¿¡¹¤¤¤ë¡×NPB¤Ç³èÌö¤¹¤ë½õ¤Ã¿Í¤Î¾ò·ï¤Ï¡©µå³¦OB¤Î¹Í»¡¡ÖÆüËÜ¤¬¹¥¤¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤¬¹¥¤¤È¤¤¤¦¡Ä¡×
ºòµ¨ÂÇ·âÆó´§¤Ëµ±¤¤¤¿¥ì¥¤¥¨¥¹¤â¸¬µõ¤Ê»ÑÀª¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡ÊC¡Ë»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡º£¥ª¥Õ¤âÂ¿¤¯¤ÎµåÃÄ¤Ë¿·½õ¤Ã¿Í¤¬¹çÎ®¡£ºå¿À¤Ç¤ÏÍ··â¸õÊä¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¥¥ã¥à¡¦¥Ç¥£¥Ù¥¤¥Ë¡¼¡¢VÃ¥²ó¤òÁÀ¤¦µð¿Í¤Ç¤Ï¥Ü¥Ó¡¼¡¦¥À¥ë¥Ù¥Ã¥¯¤Ê¤É¥Á¡¼¥à¤ÎÉâÄÀ¤¬¤«¤«¤ë¡¢¿·½õ¤Ã¿Í¤¬NPB1Ç¯ÌÜ¤«¤é¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤·¤Ã¤«¤ê»Ä¤»¤ë¤«¡¢ÃíÌÜ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÃæÆü¤ÎÂçÊª½õ¤Ã¿Í³°¹ñ¿Í¥ß¥²¥ë¡¦¥µ¥Î¤Ï³èÌö¤Ç¤¤ë¡©ÆüËÜ¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤ÎÆÃÄ§¤È¤Ï¡ª¡©
¡¡¸½Ìò»þÂå¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à¡¢ºå¿À¤Ç³èÌö¡¢°úÂà¸å¤âºå¿À¡¢ÃæÆü¤Ç¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤¿ÊÒ²¬ÆÆ»Ë»á¤¬1·î12Æü¤Ë¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¡ÖÃæÆü¤ÎÂçÊª½õ¤Ã¿Í¥ß¥²¥ë¡¦¥µ¥Î¤Ï³èÌö¤Ç¤¤ë¡©ÆüËÜ¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤ÎÆÃÄ§¤È¤Ï!?¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¹¹¿·¡£ÆüËÜ¤Ç³èÌö¤¹¤ë½õ¤Ã¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆÈ¼«¤Î¹Í»¡¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÒ²¬»á¤ÏÆ°²è¤ÎÃæ¤ÇNPB¤Ç³èÌö¤¹¤ëÁª¼ê¤Î¾ò·ï¤Ë´Ø¤·¤Æ¡ÖÆüËÜ¤ËÍè¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯Áª¼ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¯¤è¤Í¡×¤È¸ÀµÚ¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Çºòµ¨¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎËÜÎÝÂÇ¡¢ÂÇÅÀ¤ÎÂÇ·âÆó´§¤Ëµ±¤¤¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¥Õ¥é¥ó¥ß¥ë¡¦¥ì¥¤¥¨¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö½Ð¤À¤·¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È´·¤ì¤Ê¤¤¡¡¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤éÇúÈ¯¤¹¤ë¡×¡ÖÆüËÜ¤ËÍè¤ÆÆüËÜ¤ÎÌîµå¤ò¸¬µõ¤ËÊÙ¶¯¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤â¤¦¤È¤¤¤¦¿Í¤ÏÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Á¤ã¤¦¡©¡×¤ÈNPB½éÇ¯ÅÙ¤Î2024Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¥Õ¥¡¡¼¥àÍî¤Á¤·¤¿»þ´ü¤â¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î»þ´ü¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÆüËÜ¤ÎÌîµå¤ò³Ø¤ó¤Ç¡¢´ÆÆÄ¡¢¥³¡¼¥Á¤é¤Î½õ¸À¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤³¤È¤¬25Ç¯¤ÎÈôÌö¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤ÇµÕ¤ËÆüËÜµå³¦¤ÇÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿Áª¼ê¤ÎÆÃÄ§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤¬NPB¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò»Ä¤»¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¡¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤À¤Ã¤¿¤é¥Ü¡¼¥ë¤À¡×¡ÖÆüËÜ¡Êµå³¦¡Ë¤Ï²¶¤Ë°ÕÃÏ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ËÂª¤¨¤ëÁª¼ê¤âÂ¿¡¹¤¤¤ë¡×¤È¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤Î°ã¤¤¤Ê¤É¤Ë¤È¤Þ¤É¤¦Áª¼ê¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÏÎÏ¾¡Éé¤è¤ê¤â´ËµÞ¤ò»È¤¦·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÅ°ÄìÅª¤Ë¼å¤¤¤È»×¤¦¤È¤³¤í¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¹¶¤á¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¡×¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤ò½½Ê¬È¯´ø½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤¬¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¶áÇ¯¤ÎÆüËÜµå³¦¤Ç³èÌö¤ò¼¨¤¹Áª¼ê¤ÎÆÃÄ§¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢µ»½Ñ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤ÎÁ°Äó¤È¤·¤Æ¡ÖÆüËÜ¤¬¹¥¤¡¢¥Á¡¼¥à¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤¬¹¥¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Î¤Û¤¦¤¬À®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡À¾Éð¤Ç½éÇ¯ÅÙ¤«¤é³èÌö¡¢6·î¤ËÁá¤¯¤â2Ç¯¤Î·ÀÌó±äÄ¹¤È¤Ê¤Ã¤¿À¾Éð¤Î¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥Í¥Ó¥ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¥Õ¥©¥¢¡¦¥¶¡¦¥Á¡¼¥à¤Î»ÑÀª¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¸«¤Æ¼è¤ì¤ë¤È¤·¤¿¡£¥Í¥Ó¥ó¤ÏÍèÆü½éÇ¯ÅÙ¤«¤é137»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤ÇÂÇÎ¨.277¡¢21ËÜÎÝÂÇ¡¢63ÂÇÅÀ¤ÈÂÇÀþ¤ò¤±¤ó°ú¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿ÂÇ·âÆó´§¤Ëµ±¤¤¤¿¥ì¥¤¥¨¥¹¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢ºòµ¨½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿µå±ã¤Î¾ì¤Ç¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¢ÌøÄ®Ã£¤ò¤Û¤á¤¿¤¿¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢Â¾µåÃÄ¤ÎÁª¼ê¤Ë¤â¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤Î»ÑÀª¤ò¼¨¤¹¤Ê¤É¡¢¾ï¤Ë¸¬µõ¤Ê»ÑÀª¤¬µåÃÄ¤Î³Àº¬¤ò¤³¤¨¤Æ¡¢Â¿¤¯¤ÎÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤Ë»Ù»ý¤ò³È¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²Ì¤¿¤·¤Æº£µ¨¹çÎ®¤¹¤ë¿·½õ¤Ã¿Í¤Ï¤É¤ó¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤À¡£
