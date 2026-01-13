13日（火）昼間は春先の暖かさ。夜は一転して、日本海側でふぶきになる見込みです。

＜13日（火）の天気＞

低気圧や前線が近づき、日本海側では雨や雪、風が強まってきています。低気圧に向かう南風の影響で気温が上がり、雨や湿った雪のところが多くなっています。3連休で積雪が急増したところでは、なだれや落雪、路面状態の悪化に気をつけてください。

日差しの届く太平洋側では春先の陽気になるでしょう。ただ、低気圧や前線通過後は次第に北よりの風に変わり、冷たい空気が流れ込む見込みです。

夜は北日本や日本海側では広く雪となり、ふぶくところがあるでしょう。北日本や北陸では暴風が吹いて、猛ふぶきになるおそれがあります。昼間と夜で空気がガラッと変わりますのでご注意ください。

＜予想最高気温（前日差）＞

前日より大幅に高く、東京では桜が咲く頃の暖かさになりそうです。北日本や日本海側では夜は寒くなりますのでお気をつけください。

札幌 0℃（＋2）

仙台 11℃（＋7）

新潟 8℃（＋2）

東京 16℃（＋7）

名古屋 11℃（＋5）

大阪 13℃（＋6）

鳥取 9℃（＋4）

高知 14℃（＋5）

福岡 13℃（＋5）

＜週間予報＞

■西日本

14日（水）にかけて山陰では雪が降る見込みです。そのほかは晴れますが、風が冷たく感じられそうです。15日（木）以降は日差しの暖かさを感じられる日が多いでしょう。

■北日本・東日本北日本や北陸では14日（水）にかけて雪や風が強まる見込みです。晴れる関東や東海でも冬の寒さが戻るでしょう。15日（木）以降も北日本では雪の降る日が多いですが、そのほかは気温高めの日が続きそうです。北陸では雨や湿った雪の日が多く、関東や東海では比較的過ごしやすい陽気になるでしょう。