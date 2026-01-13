【スタバ新作】甘く華やかな「アールグレイ & クリーミー ティー ラテ」1月14日発売
スターバックス コーヒー ジャパンは、新商品「アールグレイ & クリーミー ティー ラテ」を1月14日より、全国のスターバックス(一部店舗を除く)にて発売する。
スターバックス「アールグレイ&クリーミー ティー ラテ」
「アールグレイ & クリーミー ティー ラテ」は、アールグレイ ブーケ ティーの華やかな香りと風味に、フレッシュクリームとホワイトチョコレート風味のシロップを合わせたティーラテ。甘くクリーミーな味わいながら、後味はすっきりと仕上げられているという。
なお、同商品はなくなり次第終了となる。
■商品概要
商品名:アールグレイ & クリーミー ティー ラテ
発売日:1月14日
持ち帰り:Short 530円、Tall 570円、Grande 614円、Venti 658円
店内利用:Short 540円、Tall 580円、Grande 625円、Venti 671円
スターバックス「アールグレイ&クリーミー ティー ラテ」
「アールグレイ & クリーミー ティー ラテ」は、アールグレイ ブーケ ティーの華やかな香りと風味に、フレッシュクリームとホワイトチョコレート風味のシロップを合わせたティーラテ。甘くクリーミーな味わいながら、後味はすっきりと仕上げられているという。
なお、同商品はなくなり次第終了となる。
■商品概要
商品名:アールグレイ & クリーミー ティー ラテ
発売日:1月14日
持ち帰り:Short 530円、Tall 570円、Grande 614円、Venti 658円
店内利用:Short 540円、Tall 580円、Grande 625円、Venti 671円