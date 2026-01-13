スターバックス コーヒー ジャパンは、新商品「アールグレイ & クリーミー ティー ラテ」を1月14日より、全国のスターバックス(一部店舗を除く)にて発売する。

スターバックス「アールグレイ&クリーミー ティー ラテ」

「アールグレイ & クリーミー ティー ラテ」は、アールグレイ ブーケ ティーの華やかな香りと風味に、フレッシュクリームとホワイトチョコレート風味のシロップを合わせたティーラテ。甘くクリーミーな味わいながら、後味はすっきりと仕上げられているという。

なお、同商品はなくなり次第終了となる。

■商品概要

商品名:アールグレイ & クリーミー ティー ラテ

発売日:1月14日

持ち帰り:Short 530円、Tall 570円、Grande 614円、Venti 658円

店内利用:Short 540円、Tall 580円、Grande 625円、Venti 671円