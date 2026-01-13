DeNAは、オフィシャルパフォーマンスチーム diana（ディアーナ）の 2026年度メンバーとして活動する19名を決定したと発表した。また、2026 年に創設 21 年目を迎えるにあたり、ロゴをリニューアルする。

diana は 2006 年に結成され 2026 年シーズンで 21 年目を迎える。本拠地、横浜スタジアムでのパフォーマンスはもちろん、神奈川県内を中心に様々なイベントに参加し、球場外でも横浜 DeNA ベイスターズや地元横浜の魅力を多方面へ広めていく。

また、神奈川県内の幼稚園訪問やチアスクールインストラクターを務めるなど、地域貢献活動にも積極的に参加。昨シーズン diana にとって大きな節目となった創設 20 年目を経て、歴史の中で受け継がれてきた“Always Full Swing”のモットーをさらに深く胸に刻み、圧倒的なパフォーマンスと高いホスピタリティで、ファンとチームの架け橋として全力で活動をしていく。

今回開催したオーディションでは多数の応募の中、一次審査(書類審査、ダンス動画審査)、二次審査(実技、面接)、最終審査(実技、面接)を経て、新メンバー6名を含めた 19 名のメンバーが決定した。