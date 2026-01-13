ヒネりのある面白ゲームに期待大。

家庭用ゲーム機「Nintendo Switch 2」にはマイクが搭載されており、マルチプレイをしている仲間とお喋りが楽しめます。

せっかくの便利機能なので、ボイスチャット以外で別のことに利用できても良いかも？ たとえばAmazon Alexaなどの音声アシスタントは、声の指示で家電のオン／オフとかできるじゃないですかねぇ。

マイクを活かして音声操作

日立が作る多言語音声コマンド認識ソフトウェア「Ruby Spotter」が、「Nintendo Switch 2」のゲーム開発会社向けに提供されました。

これを活用すれば、声のコマンドを入力して遊ぶことが可能になります。指先のコントローラーと併用しても良いでしょうし、完全に声だけで遊ぶゲームも誕生するかもしれません。

開発会社向けなので、どんなゲームになるのかは各社のアイディア次第なんですけどね。

「Ruby Spotter」とは？

元々はカーナビを起動するウェイクワード認識や、スマートホームに操作部を集約させたパネル入力、運転中のドラレコや電子ミラーの操作、お掃除ロボなど手の届かない機器への音声操作を可能にするためのソフトです。

ソフト面でも利点があります。データサイズが小さくさまざまなOSでも動作でき、CPU負荷が少なくオフラインでも実行ができるなど、組み込みやすく使いやすい設計になっています。また40言語以上に対応。走行中の自動車内や、騒音だらけの工場の中でも音声指示を認識しやすい、といった特徴もあって使い勝手が良さそうです。

現在はJVCケンウッドのAVナビゲーションシステム“彩速ナビ”6種類に搭載されています。

誰でも遊べるゲーム機になるか？

ソニーは「PlayStation 5」用に、障害を持つ人でも遊べるように考えられた｢Access コントローラー｣を作りました。個々に合ったボタンで遊べるのが特徴ですが、もし100％声だけで操作ができたら、ほとんど手足が動かせない人でも自由に遊べるゲームだって作れますね。

プレイの可能性が広がる

ファミコン時代はIIコンのマイクに向かって「ハドソン、ハドソン、ハドソン…」と叫んだりして、ゲームと声との相性は良いはずです。

現代なら格ゲーで必殺技の発動とか、RPGで「いのちだいじに」といった作戦変更とか、言葉でサクっと補助的な入力ができたら早い展開で遊べそうという期待があります。まぁ必殺技を叫んだら相手に読まれてガードされますが、それも醍醐味ってコトで。

