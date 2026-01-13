【バイオハザード レクイエム】 2月27日 発売予定 価格： 通常版 デラックスエディション 9,990円 コレクターズエディション 12,500円 コレクターズセット 12,500円 【バイオハザード ショーケース | 2026.1.16】 1月16日7時 配信

カプコンは、2月27日に発売を予定しているプレイステーション 5/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2/PC用サバイバルホラーゲーム「バイオハザード レクイエム」の最新情報を紹介する動画「バイオハザード ショーケース | 2026.1.16」を1月16日7時に配信する。

「バイオハザード ショーケース | 2026.1.16」は、約12分にわたって同作の最新情報を発表する番組。一部ナレーションを武内駿輔さんが務めるほか、番組の特設ページではミラー配信を行なう各クリエイター15名が50音順で紹介されている。

【【予告編】 BIOHAZARD Showcase | 2026.1.16】

