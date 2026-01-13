「イキヅライブ！ LOVELIVE! BLUEBIRD」で麻布麻衣役の声優を務める遠藤璃菜が初のデジタル写真集を発売！「撮影で制服を着て、1日だけJKに戻れた気がして楽しかったです！」



2025年5月からスタートした「ラブライブ！シリーズ」のメディアミックスプロジェクト「イキヅライブ！ LOVELIVE! BLUEBIRD」にて麻布麻衣を演じる遠藤璃菜が、VOICE PHOTO BOOKをリリース！

2歳の頃から子役として芸能の世界に飛び込んだという彼女ですが、「ギターがともだち」をテーマに撮影した今回のデジタル写真集の話をはじめ、人となりや今後の目標などを語ってもらいました。

【親近感を持って見てもらえたらうれしいです】

──初のデジタル写真集が完成しました。

遠藤 自分の人生でまさか写真集を出すとは思っていなかったので、びっくりです。すごくうれしいし、ありがたい機会をいただいたなと思っています。びっくりはしつつ、写真を撮られるのが意外と好きだったりするので、楽しみな気持ちも大きかったです。

──テーマは、「ギターが友だち」です。

遠藤 所属事務所のHPの公式プロフィールに、「特技・アコースティックギター」と記載しているんです。でも、実は特技を何か記載しなくちゃいけなかったから載せたというか（笑）。正直、特技と言えるほどうまく弾けるわけではないんです（笑）。ただ、ギターを弾くこと自体は好きなんですよ。高校の授業であいみょんさんやヨルシカさんの曲を弾いたり、コロナ禍で時間がたくさんあったときは家にあったお母さんのギターを弾いていましたし。

──テーマに沿ってギターと一緒に撮影しているカットがありつつ、制服のままプールに飛び込んだり、湖の周りで楽しんだり、様々な姿を見せてくれています。

遠藤 まずはプールなんですけど、温水と聞いていたのにそこまで温かくなかったです（笑）。実は全然泳げないので、プール自体が苦手なんですよ。でも、水に浸かるだけで泳ぐわけじゃないから大丈夫と言い聞かせて頑張りました！ 水面に差し込む光がすごくきれいで、いい写真を撮っていただけたと思います。



──このシーンの衣装は制服ですね。

遠藤 制服を着たのは高校卒業以来だったので、不思議な感じがしました。久しぶりに制服を着たら、テンションが上がりましたね。街中で制服姿のJKを見て、戻りたいなと思うことがあったんですよ。見ていると、やっぱり楽しそうなので。今回の撮影で制服を着て、1日だけJKに戻れた気がして楽しかったです！

──湖でのシーンでも、光がすごく美しいです。

遠藤 写真で見てもきれいですし、実際に現場にいても本当にきれいな光でした。撮影したのは河口湖なんですけど、都会の喧騒から離れておいしい空気が吸えて、すごく幸せな撮影だったなと思います。河口湖ではクレープを食べながら撮影したカットがあるんですけど、デートをしながら一緒に食べているような"彼女感"を楽しんでほしいです。

──全体を通して、どんな自分が写っていると感じていますか？

遠藤 いろんな表情を写していただいたと思うんですけど、これまで撮っていただいた写真の中で一番自然な私なんじゃないかなと感じています。ファンの方がよく知っている笑顔もありますが、今まではあまり見せていなかったアンニュイな表情があったり、ただただ楽しんでいたり、お家の中でお布団と一緒にゴロゴロしているシーンは私のリアルな日常に近いですし（笑）。大人っぽいカットもあって、自分でもいろんな私が見れたので、ファンの方にとっても新鮮な写真集になっていると思います。初恋の人を思い出したり、そういえば近所にこんな幼なじみがいたなとか、親近感を持って見てもらえたらうれしいなって思います！



──インタビューの冒頭で、「自分の人生でまさか写真集を出すと思っていなかった」という言葉がありました。

遠藤 写真集を出すとは思っていなかったですけど、芸能の世界で仕事をしている自分しか想像がつかない人生ではあります。2歳の頃から事務所に所属して、ずっと子役として演技の仕事をしてきたので。もちろん学校で友だちと一緒にいるときもすごく楽しかったですけど、昔も今も仕事をしているときが一番楽しいです。なので、自分の天職だと思っています。

──物心がつく前から芸能活動をスタートして、気づいたら一直線という感覚？

遠藤 ですね。今まで生きてきてずっと続けているものは、本当に芸能活動ぐらいしかないし、これしかないと思っています。芸能活動に限らず、性格的にやると決めたらやるし、もうやらないと思ったらきっぱりやめてしまうタイプなんですけど。

──何かそういう性格を表すエピソードは？

遠藤 食べものかなぁ。ハマったら毎日のように食べるけど、別のものが好きになったらそっちをずっと食べるようになるとか（笑）。最近だと、ご当地アイス。アイス自体ずっと好きなんですけど、普通に売っているアイスはかなり食べてきたので、違うアイスが食べたいなと思っていたときに、全国のご当地アイスが集まっているお店を見つけたんです。最近は、そこに週1ぐらいのペースで通っています（笑）。



──そんなにハマっているけど、別に好きな食べものができたらそっちを食べ続けるようになる。

遠藤 はい（笑）。でも、アイス自体はずっと好きなので、何かしらのアイスは食べ続けると思います！ さっきずっと続けているのは芸能の仕事だけって言いましたけど、アイスもそうですね。私の人生で続いているのは、芸能の仕事とアイスを食べることでした（笑）。

──そんな遠藤さんですが、現在は声優を中心に活動しつつ、昨年5月に「イキヅライブ！LOVELIVE! BLUEBIRD」の麻布麻衣役に選ばれ、作品に登場する10人組スクールアイドルグループ・いきづらい部！のメンバーとして活躍しています。

遠藤 これも写真集と同じで、自分の人生でグループ活動をするとは思っていませんでした。想像していなかったことですけど、楽しく活動させていただいているなと思います。メンバー全員、プライベートも含めて仲良くしていますし、すごく近くで切磋琢磨するライバルであり、仲間であり、友だちでもあり。今は、家族よりも一緒にいる時間が長い存在になっています。

──今後の活動については、どんなことを思い描いていますか？

遠藤 まずはいきづらい部！の1stライブ（「いきづらい部！ 1st LIVE 〜 What is my L ? 〜」／2月14日（土）・15日（日）に千葉・幕張イベントホールで開催）に集中しつつ、将来的にもっともっと応援したくなる声優、心に残る声優になっていくことが目標です。それ以外にも俳優の仕事はやりたいですし、歌番組やバラエティ番組にも出てみたいし、めちゃめちゃ大きな言い方になりますけど、最終的には"何でもできる人"になりたいです！

●遠藤璃菜（えんどう・りな）

2005年10月4日生まれ 東京都出身 身長148cm

◯2025年5月からスタートした「ラブライブ！シリーズ」のメディアミックスプロジェクト「イキヅライブ！ LOVELIVE! BLUEBIRD」にて、麻布麻衣役を演じる。

ニコニコチャンネルプラスで「遠藤璃菜と野々村真白のあんkimoわたあめ」を配信中。

レギュラーラジオ番組 「遠藤璃菜のちょっと寄り道してく？」（QloverR）が毎週土20:00〜20:30）に放送中。

公式X【@e_rina_ta】

公式Instagram【@e_rina_ta】

取材・文／大久保和則 撮影／ImaTatsu