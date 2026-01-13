渡辺美奈代、手作りの味噌カツ弁当公開「副菜も多くて豪華」「彩り完璧で流石」の声
【モデルプレス＝2026/01/13】元おニャン子クラブでタレントの渡辺美奈代が13日、自身のブログを更新。手作りの味噌カツ弁当を公開し、反響が寄せられている。
◆渡辺美奈代、彩り豊かな手作り弁当を公開
渡辺は「今日のお弁当は味噌カツ」と報告し、昼食の準備をしたことを公開。頂き物の味噌ダレを使用したことを明かし、メインの味噌カツに加え、「だし巻き卵 小松菜とじゃこ和え マカロニサラダ レディーサラダの酢漬け さつまいもレモン煮 明太子」と多種多様な副菜が詰められた彩り豊かな弁当の写真を載せている。
◆渡辺美奈代の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「売り物みたいで美味しそう」「彩り完璧で流石です」「副菜の種類も多くて豪華」「愛情たっぷりのお弁当ですね」「盛り付けのセンスが素敵」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
