1児の母・木村文乃、肉料理メインの7品並ぶ食卓公開「結び太刀魚初めて見た」「真似したい」と反響
【モデルプレス＝2026/01/13】女優の木村文乃が1月12日、自身のInstagramを更新。手作りのメニューを公開し、話題を呼んでいる。
◆木村文乃、手作りの食卓公開
木村は「牛とちぢみほうれん草の中華風」「結び太刀魚」「かぼちゃ煮」「五目ひじき」「くずし豆腐のスープ」「寝かせ玄米ごはん」と7品の和食メニューを披露。中でも結び太刀魚については「太刀魚好きだけど骨が多くてなぁ…って手に取ってみたら骨を抜いて結びましたって！！そんな手間をかけて売って下さるのですか」とお店でのエピソードを明かし、娘からも好評であり「早くもリピート確定です」と喜びの声を記している。
◆木村文乃の投稿に反響
この投稿に「カフェみたい」「栄養たっぷり」「ちぢみほうれん草真似したい」「結び太刀魚初めて見た」「丁寧な暮らし憧れる」「レパートリーの多さに尊敬」「優しいご飯」「知らない食材がたくさんで気になる」などと反響が寄せられている。
木村は2016年に一般男性と結婚し、2019年に離婚を発表。2023年3月に一般男性との再婚、同年7月に第1子の出産を報告した。（modelpress編集部）
