3人兄弟の母・中村仁美アナ、息子たちとのスケートショット公開「成長感じる」「素敵な親子」と反響
【モデルプレス＝2026/01/13】フリーアナウンサーの中村仁美が1月12日、自身のInstagramを更新。息子たちとスケートに行った写真を投稿し、話題になっている。
【写真】さまぁ〜ず大竹の46歳妻「大きくなった」息子とのスケートショット
中村アナは「今年もスケートへ」「長男が小さな頃から毎年通っている場所へ次男＆三男と」とつづり、2人の息子とスケートを訪れたことを報告し、3ショットを公開。「＃長男は部活」と3人のうち長男は不在だったとコメントし、「次男は慣れたもので派手に転倒しながらも1人すいすいと…」「三男は一枚刃デビュー へっぴり腰で手を繋いで滑りました」と次男と三男のそれぞれの成長も明かした。
この投稿には「息子さんたちのそれぞれの成長感じる」「大きくなった」「理想の休日」「楽しそうなショットにほっこり」「素敵な親子」などといった反響が寄せられている。
中村アナは、お笑いコンビ・さまぁ〜ずの大竹一樹と2011年3月に結婚。2012年3月に長男、2015年9月に次男、2019年6月に三男の誕生を伝えた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】さまぁ〜ず大竹の46歳妻「大きくなった」息子とのスケートショット
◆中村仁美、次男＆三男のスケートショット
中村アナは「今年もスケートへ」「長男が小さな頃から毎年通っている場所へ次男＆三男と」とつづり、2人の息子とスケートを訪れたことを報告し、3ショットを公開。「＃長男は部活」と3人のうち長男は不在だったとコメントし、「次男は慣れたもので派手に転倒しながらも1人すいすいと…」「三男は一枚刃デビュー へっぴり腰で手を繋いで滑りました」と次男と三男のそれぞれの成長も明かした。
◆中村仁美の投稿が話題
この投稿には「息子さんたちのそれぞれの成長感じる」「大きくなった」「理想の休日」「楽しそうなショットにほっこり」「素敵な親子」などといった反響が寄せられている。
中村アナは、お笑いコンビ・さまぁ〜ずの大竹一樹と2011年3月に結婚。2012年3月に長男、2015年9月に次男、2019年6月に三男の誕生を伝えた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】