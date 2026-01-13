【ニッサン C110スカイラインGT-R カスタム メタリックパープル/メタリックブルー】 5月 発売予定 価格：各2,640円

アオシマは、1/32スケールプラモデル「ニッサン C110スカイラインGT-R カスタム メタリックパープル」と同「メタリックブルー」を5月に発売する。価格は各2,640円。

本製品は「ケンメリ」と呼ばれた日産「C110スカイラインGT-R」のカスタムカーを1/32スケールで立体化したもの。パーツ数は30点で、ボディ色は成型色で再現している。またスナップフィットで接着剤も不要としている。

カスタムカーとして、チンスポイラーと引っ張りタイヤ、8スポークホイールがセットとなっている。ホイールカラーは「メタリックパープル」がメッキ、「メタリックブルー」がゴールドとなっている。

【No. 24CU-MP ニッサン C110スカイラインGT-R カスタム（メタリックパープル）】【No. 24CU-MB ニッサン C110スカイラインGT-R カスタム（メタリックブルー）】

※画像は見本用に塗装し組み立てた試作品です。実際の商品とは異なる場合がございます。

※この商品はプラモデルキットです。組み立てには別途、工具等が必要です。

※カスタムホイール仕様のため、ノーマルタイヤ・ホイールは付属しておりません。

※車種によりホイールカラーが異なりますのでご注意ください。

※日産自動車(株)申請中