フリーアナウンサーの久米宏（くめ・ひろし）さんが１日、肺がんのため８１歳で死去した。 久米さんは、大の広島カープファンとして知られた。カープ愛が強すぎて丸刈りになったこともある。

１９８９年、ペナントレース開幕前にキャスターを務めるテレビ朝日系「ニュースステーション」内で、糸井重里さんらの立ち会いのもと「もし巨人が優勝したら坊主になる。日本一になったら日本テレビに行ってバンザイする」と宣言。その年、巨人はリーグ優勝し、１０月に公約通り散髪。巨人は日本シリーズでも近鉄相手に３連敗から４連勝という劇的な展開で日本一に返り咲いた。

巨人の日本一が決まると久米さんは「今年は９９・９％巨人の優勝はないと思ったんですが…。世の中って分からないものですね」と肩を落とした。１１月に、大の巨人ファンである徳光和夫さんがキャスターを務めるライバル局である日本テレビ系「ニュース・プラス１」に出演。徳光さんに「勇気あるキャスター、久米宏さんの登場です」と紹介され、姿を見せた。直立不動で「読売ジャイアンツ、バンザーイ！」と１回叫び、「巨人の選手は本当に頑張った。スポーツマンとして尊敬します」とエール。一方で「公約については後悔しています。こんなに悔しい思いをしたのは久しぶりですし、関係各方面から『二度とやるな』と言われています」と悔しさをにじませていた。