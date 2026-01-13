【メタルギアソリッドV グラウンド・ゼロズ セット】 6月 再販予定 価格：4,180円

コトブキヤは、プラモデル「メタルギアソリッドV グラウンド・ゼロズ セット」を6月に再販する。価格は4,180円。

本製品は、ゲーム「METAL GEAR SOLID V: GROUND ZEROES」より、スネークやスカルフェイス、チコ、海兵隊員を、それぞれ1/35スケールのプラスチックモデル組み立てキットで商品化したもの。2015年1月に発売された商品の再販品となる。

スネークは立ち姿、走り姿、しゃがみ姿の3種類、海兵隊員は通常Verとポンチョ着用Verの2種類が用意されており、しゃがみ姿のスネークとナイトビジョンゴーグルを組み合わせると、ゲーム冒頭の印象的な「待たせたな」のシーンを再現できる。

また装備品として、AM MRS-4 RIFLEが3丁、AM RIFLE TYPE 69が2丁、スカルフェイス用銃が1丁、ナイトビジョンゴーグル、iDROID、カセットプレイヤーが付属する。

仕様；プラモデル スケール：1/35スケール サイズ：全高 約50mm 素材：PS、SBC

(C)Konami Digital Entertainment

※画像は試作品につき、実際の商品とは多少異なる場合がございます。また、撮影用に塗装されております。実際の商品は未塗装になります。ジオラマパーツは付属しません。

※組み立てにはプラモデル用接着剤が必要になります。