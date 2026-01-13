【以色列】はなんて読む？答えはカタカナ5文字の国！
日常生活で使う機会はあまりないけれど、知ってるとちょっと自慢できる！そんな難読漢字を今回ご紹介します。社会人の多くが間違えてしまうこの漢字、あなたは読めるかな？
「以色列」はなんて読む？
「以色列」という漢字を見たことはありますか？
ほとんどの人が読めない漢字でしょう。
これは、誰もが知っている国の名前を表す難読漢字です。
いったい、「以色列」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「イスラエル」でした！
イスラエルは、アジア南西部の地中海東岸にある共和国です。
漢字で表記される場面は滅多にないので、読めた人はすごいですよ！
イスラエルは、なんと国土の約半分が砂漠地帯なのですが、緑化事業が進められていて工業も発達しています。
国名の難読漢字はほかにも「瑞西（スイス）」や「西班牙（スペイン）」などがあります。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
《参考文献》
・『デジタル大辞泉』（小学館）
・『精選版 日本国語大辞典』（小学館）
・『日本大百科全書』（小学館）
ライター Ray WEB編集部