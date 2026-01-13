【以色列】はなんて読む？答えはカタカナ5文字の国！

写真拡大 (全2枚)

日常生活で使う機会はあまりないけれど、知ってるとちょっと自慢できる！そんな難読漢字を今回ご紹介します。社会人の多くが間違えてしまうこの漢字、あなたは読めるかな？

「以色列」はなんて読む？

「以色列」という漢字を見たことはありますか？

ほとんどの人が読めない漢字でしょう。

これは、誰もが知っている国の名前を表す難読漢字です。

いったい、「以色列」はなんと読むのでしょうか。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「イスラエル」でした！

イスラエルは、アジア南西部の地中海東岸にある共和国です。

漢字で表記される場面は滅多にないので、読めた人はすごいですよ！

イスラエルは、なんと国土の約半分が砂漠地帯なのですが、緑化事業が進められていて工業も発達しています。

国名の難読漢字はほかにも「瑞西（スイス）」や「西班牙（スペイン）」などがあります。

みなさんはわかりましたか？

家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！

《参考文献》

・『デジタル大辞泉』（小学館）
・『精選版 日本国語大辞典』（小学館）
・『日本大百科全書』（小学館）

ライター Ray WEB編集部