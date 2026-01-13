【以色列】はなんて読む？答えはカタカナ5文字の国！

日常生活で使う機会はあまりないけれど、知ってるとちょっと自慢できる！そんな難読漢字を今回ご紹介します。社会人の多くが間違えてしまうこの漢字、あなたは読めるかな？



「以色列」はなんて読む？

「以色列」という漢字を見たことはありますか？

ほとんどの人が読めない漢字でしょう。

これは、誰もが知っている国の名前を表す難読漢字です。

いったい、「以色列」はなんと読むのでしょうか。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。