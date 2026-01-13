オリックスは１３日、新外国人として前ジャイアンツのショーン・ジェリー投手を獲得したと正式に発表した。投手力強化を目指し、２５年１２月から最上位にリストアップしてきた右腕。先発、リリーフともに対応でき、打者の手元で動く常時１５０キロ超の直球が武器。メジャー通算９３試合で７勝を記録している。２４年には自己最多の５８試合に登板。メジャー最長身の２１３センチと、話題性も十分の新戦力が加わった。背番号は６９となる。

福良ＧＭは「身長が高く体も大きいですが、器用なため、コントロールに苦しむタイプのピッチャーではないと思います。過去に先発経験があるため、先発候補として期待しています」」とした。

ジェリーは球団を通じ「すばらしい組織の一員としてプレーする機会を与えてくださったオリックス・バファローズに感謝しています。ＮＰＢで成長し、競争できる機会を得られて、とても興奮しています。日本シリーズに出場するために自分のできることを全うし、チームに日本一をもたらせられるよう、頑張ります」とコメントした。