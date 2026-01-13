ベース車のコンセプトをより素直に伸ばす

日産自動車は、1月9〜11日に幕張メッセで開催されている『東京オートサロン2026（TAS）』において、『日産オーラ・ニスモRSコンセプト』を出展した。担当デザイナーによるとそのデザインは、ベース車のコンセプトをより素直に伸ばしたものだという。

『Agile Electric City Racer』というデザインコンセプトはベース車と共通。ただし「量産車ではあまり無理ができないので、今回はそのタガを外してよりピュアに表現できないかと考えました」と話すのは、日産モータースポーツ&カスタマイズオーテック事業所カスタマイズデザイン部部長の森田充儀さんだ。



東京オートサロン2026で初公開された、『日産オーラ・ニスモRSコンセプト』。 山田真人

同時に、eパワーの1.5リッターVCターボ（エクストレイル・ニスモ用）とeフォースを組み合わせることで動力面での大幅な向上が見込まれる部分は、デザインでも表現したいと考えた。

森田さんは、「全長が140mm伸びていますが、これは全て空力を良くするため」とした一方、「全幅を145mm広げたのは、トレッドを広げることでトラクション確保のため」と説明する。

しかし全面投影面積が増すため、空力的には不利だ。そこで、「ドラッグを減らすために、フェンダーのショルダー部分（フェンダーの張り出しているところ）をできるだけ下に作ろうと努力した」という。

ドアからフェンダーにかけての妙

通常であればショルダーは可能な限り高い位置に配したい。人間でも高い位置で肩が大きく張っていると力強く見えるだろう。

森田さんは、「ニスモとして理論的に、理屈のあるデザインをしたい」との思いから、「全面投影面積を減らすために、できるだけ肩を下げて富士山型にしました。そういう意味のある形の方が格好良いと思いますし、それがキャラになるだろうと信じてデザインしました」と説明。



日産モータースポーツ&カスタマイズオーテック事業所カスタマイズデザイン部部長の森田充儀さん（左）。 内田俊一

その結果、「実際のマスボリュームとしての重心高が下がっただけでなく、見た目のスタビリティがものすごく低く見え、ロー&ワイドで安定していることがすぐにわかるようになったのです」と明かす。

しかしサイドから見ると、どうしても納得のいかないところが森田さんにはあった。ベースモデルとドアを共通にしたことで、ドアハンドル上部に走るベルトラインがフロントフェンダーと繋がらなくなってしまったのだ。

「そこが一番の悩みどころでした」と森田さん。まず、「フェンダーのショルダーエッジは前から後ろに向けて流し、ドアからのラインとは繋げずにずらしました」という。

「しかし、それでは完全に途切れてしまい、クルマ全体が前に進む動きを表現しにくくなるので、本来の連続感が欲しい。そこでドアのベルトラインをフェンダーに僅かに入れたのです」

そうすることで、前後を繋ぐエレメントの要素を持たせた。

『他の影響を受けないんだよ、私は』というメッセージ

また、専用色のダークマット・ニスモ・ステルスグレーにもこだわりがあった。

ニスモはステルスグレーというコミュニケーションカラーが市場にも徐々に浸透しつつあり、次のカラー開発が控えていた。そこで、「プロダクションモデルで再現できるかどうかは別として、マットカラーをぜひやってみたかった」と森田さん。



専用色のダークマット・ニスモ・ステルスグレーを採用している。 山田真人

「ニスモはずっと、カラーでも加飾を削いで研ぎ澄ますことをやってきています。ニスモ・ステルスグレーは、パールやメタリックさえも抜きました。では、今度は艶も抜いてしまおうと」

通常のカラーは周りの映り込みによって輝く特徴があるが、マットカラーの場合はそういった効果がないので、まさに造形のみでの勝負だ。

「『他の影響を受けないんだよ、私は』というメッセージなんです。それはニスモのデザインのあり方だけでなく、ニスモそのもののあり方にも被せています。ブルー味は残し、ニスモ・ステルスグレーが進化した、そのラインにある色ですので、メッセージを踏まえながら進化をしていったらどうかという提案がこのカラーです」

従来の考えを覆すデザインが散りばめられているオーラ・ニスモ・RSコンセプト。森田さんは、市販化する際にはできるだけこのままで出したいと話していたので、大いに期待したい。