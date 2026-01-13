バラエティ出演の少ないHey! Say! JUMP郄木雄也が、“しりとり風船ゲーム”に挑戦。クールキャラとはかけ離れたビビリっぷりとド派手なリアクションにあのちゃんは「ヤバこれ」と大爆笑した。

【映像】キャラ崩壊のド派手リアクション

『あのちゃんねる』（テレビ朝日系）が1月5日に放送。番組では、単独でバラエティに出演することの少ないHey! Say! JUMP郄木雄也をゲストに招き、「郄木雄也を知ろう」企画を実施。進行を務めるさらば青春の光・森田哲矢、事務所の先輩である河合郁人が出演し、郄木のバラエティスキルチェックと題して“しりとり風船ゲーム”が行われた。

しりとりをしながら風船を回していき、割れた時に風船を持っていたら負けというルールで、森田→河合→あのちゃん→郄木の順に回していく。4人が直線で並んだため、郄木は先頭の森田まで風船を運ばなければならず「遠くないですか俺だけ」と怯えた。

しりとりが始まると森田らは言葉が浮かばない様子であからさまに時間稼ぎ。郄木は「出るってまだ一発目でしょ！」と猛ツッコミ。その後も、郄木に風船が渡ると森田が逃げ回るなどして再三ピンチに追い込まれた。

やがて風船がパンパンに膨らんでくると、いたずらをする余裕もなく全員が大急ぎで走り回りながら手渡すように。自分の番になる前からスタジオの端まで逃げていた郄木は、あのちゃんから「ラッコ！」と手渡されると「コ、コ、」と必死に次につなげようとするが、無情にも風船はそこで爆発。郄木は飛び上がって驚き、声を挙げて床を転がり回った。

大爆発と郄木のド派手なリアクションにあのちゃんは「ヤバこれ」と大爆笑し、スタジオは「バラエティ高木雄也の誕生」「リアクションタレント生まれました」と拍手喝采。郄木は「やめてください！そういう仕事が増えそう」と困惑し大盛り上がりとなった。

河合が「途中からすげえ勢いで膨らんでいった」と指摘すると郄木も「風の強さ調整してます？急に速くなったんですけど、急にスーって」とクレーム。しかし、狙い以上のバラエティスキルを開花させたことであのちゃんは「これからのバラエティはこの子です」と太鼓判を押した。

（あのちゃんねる）