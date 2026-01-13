ついつい財布のひもが緩むアウトレットモールの買い物。インターネットのアンケート調査では、アウトレットモールで掘り出し物を見つけるのが上手だと思う芸能人1位にアンミカさんが選ばれました。



調査は、全国10カ所にプレミアム・アウトレットを運営する三菱地所・サイモン株式会社が、全国の15歳から69歳の男女1000人を対象に、2025年8月にインターネットで実施しました。



アウトレットモールで掘り出し物を見つけるのが上手だと思う芸能人は、1位はアンミカさん（14名）。2位はモモコさん（ハイヒール）と若槻千夏さんが13名で同数。4位は北斗晶さんと仲里依紗さんが10名でした。



回答理由は、アンミカさんについては「おしゃれで目が肥えているから」「掘り出し物を見きわめる力がありそうだから」といったコメントが寄せられました。モモコさんについては「関西人で買い物上手だから」、若槻千夏さんについては「安いものを見つけるのが上手そうだから」という意見が挙げられています。ファッションセンスや買い物上手なイメージが、掘り出し物を見つける能力と結びついているようです。



アウトレットモールで愛犬とのお出かけを楽しんでいそうな芸能人を聞いたところ、1位は坂上忍さん（48名）、2位は大久保佳代子さんで19名、3位は木村拓哉さんで18名でした。



坂上忍さんについて「愛犬家で有名だから」「たくさんの犬を飼育しているから」というコメントが多く見られました。大久保佳代子さんについては「愛犬の話をテレビでよく聞くから」、木村拓哉さんについては「愛犬との写真をインスタに載せているから」という意見が寄せられています。



アウトレットモールデートしたい芸能人についても調査。男性回答では、1位が吉岡里帆さんで8名、2位が今田美桜さんで7名、3位が橋本環奈さんで6名でした。



吉岡里帆さんを選んだ理由は「一緒にいて楽しいし癒されそうだから」「ゆっくり見てまわりながら、いろいろな話がしてみたい」といったコメントが挙げられています。今田美桜さんについては「そばにいるだけで楽しくなりそうだから」という意見がありました。



女性回答では1位が木村拓哉さんで6名、2位は佐藤健さんと目黒蓮さんが同数の5名で並びました。木村拓哉さんについては「上手にエスコートしてくれそうだから」「楽しく一緒に洋服を選んでくれそうだから」、佐藤健さんについては「おしゃれなので服を選んでほしい」、目黒蓮さんについては「どんなところに行っても優しそうだから」といったコメントが寄せられています。デート相手としては、楽しい雰囲気を作ってくれることや、ファッションセンス、優しさなどが重視されているようです。



