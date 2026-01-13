次期「MR-2」に期待の声集まる！

近年の自動車業界では、電動化や自動運転といった未来志向の話題が注目を集める一方で、往年の名車に再び光が当たる場面も増えています。

そんな中、クルマ好きの間で静かに、しかし確実に話題となっているのが、トヨタに関するある動きです。

直接的な新型車発表ではないものの、その内容は多くのファンの想像力を刺激するものでした。

2025年12月初旬、特許庁が公開した公報によって、トヨタが「GR MR2」という名称を商標登録していたことが明らかになりました。

出願日は同年11月25日で、登録区分は自動車やその部品などを含む第12類に分類されています。

この事実だけを見れば単なる商標管理の一環とも受け取れますが、「MR2」という名前が持つ意味の大きさを考えると、話はそう単純ではありません。

MR2は1984年に初代モデルが登場し、日本車として初めて量産ミッドシップレイアウトを採用したスポーツカーとして知られています。

エンジンを車体中央に配置し、後輪を駆動する構造は、優れた重量配分と軽快なハンドリングを実現しました。

車名も「ミッドシップ・ランナバウト・2シーター」に由来しており、その設計思想がストレートに表現されています。

約15年にわたり2世代が販売され、1999年に生産を終えましたが、今なお語り継がれる存在です。

特に初代モデルは、コンパクトなボディに1.5リッターや1.6リッターの直列4気筒エンジンを搭載し、日常使いとスポーツ性を高い次元で両立していました。

このMR2をきっかけに、国産ミッドシップスポーツの流れが生まれ、後にホンダ「NSX」や「ビート」といった個性的なモデルへとつながっていきます。

1989年に登場した2代目MR2では、よりワイドで低いスタイリングとなり、2リッターエンジンやターボ仕様も用意されました。

また、この世代では世界初とされるステアリング連動フォグランプが採用され、ハンドル操作に応じて照射方向が変わることで夜間の視認性を高めるなど、先進技術でも注目を集めました。

その後、MR2の系譜はオープンカーの「MR-S」へと引き継がれましたが、2007年を最後にトヨタの市販ミッドシップ車は姿を消しています。

しかしトヨタは完全にこのレイアウトを捨てたわけではありません。近年では「GRヤリス」をベースにミッドシップ化した「GRヤリスMコンセプト」や、EVスポーツの「FT-Se」など、MR2を想起させるコンセプトカーを発表し続けています。

こうした背景の中での「GR MR2」という商標登録は、単なる懐古ではなく、新たなスポーツカー像を模索するトヨタの意思表示と受け取る人も多いようです。

実際に市販化されるかどうかは不透明ですが、少なくともファンの期待を再燃させるには十分な材料だと言えるでしょう。

ネット上でもさまざまな声が上がっています。「ついにMR2が帰ってくるのかと期待してしまう」「名前だけでもワクワクするのがMR2」「GRが付くなら本気のスポーツカーになりそう」「EVでもいいからミッドシップを出してほしい」「ヤリスMコンセプトが現実になる前触れ？もうすぐ出るのかな？」「商標だけで終わらせないでほしい」「今の技術で作るMR2を見てみたい」といった意見が見られ、長年のファンから若い世代まで幅広い関心を集めている様子がうかがえます。

正式な発表がない以上、現時点では憶測の域を出ませんが、MR2という名前が再び注目されていること自体が特別な意味を持っています。トヨタが次にどのような一手を打つのか、その動向から目が離せません。