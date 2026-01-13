¡Ö°¤¤¤Î¤Ï»ä¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡Ú¥â¥ó¥¹¥¿¡¼Â¾ÀÕ¡Û¤¬µÞÁý¡ª¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤ÎËÉ¸æºö
¡Ö¤Ê¤¼¡¢¤¢¤Î¿Í¤Ï¸À¤¤Ìõ¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤«¡×¡Ö¼«Ê¬¤¬°¤¤¤Î¤Ë¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¼Ò²ñ¤ä¿Í¤Î¤»¤¤¤Ë¤¹¤ë¤Î¤«¡Ä¡Ä¡× ¡£
¿¦¾ì¤Î¾å»Ê¡¢Éô²¼¤äÆ±Î½¡¢SNS¾å¤Î¸«ÃÎ¤é¤ÌÃ¯¤«¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¼þ¤ê¤Ë¤Ï¡¢¶Ã¤¯¤Û¤É¡Ö²¿¤Ç¤â¼þ¤ê¤Î¤»¤¤¤Ë¤¹¤ë¿Í¡×¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤¼º£¡¢¡ÖÂ¾ÀÕ»×¹Í¡×¤Î¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
Ž¢¥Æ¥ìÅì¥×¥é¥¹Ž£¤Ï¡¢¡Ö²¿¤Ç¤â¤Þ¤ï¤ê¤Î¤»¤¤¤Ë¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¡×¡Ê¥Õ¥©¥ì¥¹¥È½ÐÈÇ¡Ë¤ò½ÐÈÇ¤·¤¿¿´Íý¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤Î¾®Æü¸þ¤ë¤ê»ÒÀèÀ¸¤ò¼èºà¡£Â¾ÀÕ»×¹Í¤Î¤¢¤ë¿Í¤¬À¸¤Þ¤ì¤ä¤¹¤¤¸½ÂåÆÃÍ¤ÎÇØ·Ê¤«¤éÌñ²ð¤ÊÁê¼ê¤Ø¤ÎÂÐ½èË¡¡¢Â¾ÀÕ¤Ë´Ù¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î¿´¤ÎÀ°¤¨Êý¤Þ¤ÇÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¸½Âå¤Ï¡ÖÊÝ¿È¤Î»þÂå¡×Â¾ÀÕ»×¹Í¤¬Áý¤¨¤ëÇØ·Ê¤È¤Ï¡©
¡½¡½ÀèÀ¸¤Î¤´Ãø½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ëµ¯¤¤¿ÉÔÅÔ¹ç¤ò¤Þ¤ï¤ê¤Î¤»¤¤¤Ë¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¡×¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤¼º£¡¢¤³¤¦¤·¤¿¸½¾Ý¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Öº£¤Î»þÂå¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ï¡ÈÊÝ¿È¡É¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ãø½ñ¤Ç¤â¾Ü¤·¤¯¿¨¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Â¾ÀÕ»×¹Í¤Î¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÍ×°ø¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1. ÊÝ¿È¤Î»þÂå¡§¼ºÇÔ¤¬µö¤µ¤ì¤Ê¤¤¶õµ¤´¶
2. ¹Ô¤¤¹¤®¤¿¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤é¤·¤µ¡×¡§¸ÄÀ¤ÎÂº½Å¤¬¡¢¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤ÎÀµÅö²½¤Ë¤¹¤êÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë
3. ¥Í¥Ã¥È¤ÎÂæÆ¬¡§Æ¿Ì¾¤ÇÃ¯¤«¤ò¹¶·â¤Ç¤¤ë´Ä¶¡¢¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤¬¡ÖÀµµÁ¡×¤È¤·¤Æ³ÎÎ©¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë
4. ¹âÎð²½¼Ò²ñ¡§´è¸Ç¤µ¤ÎÁýÉý
5. ÏÀÇË¤Ø¤Î¾Þ»¿¡§Áê¼ê¤òÏÀÇË¤¹¤ëÍÍ¤ò¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª¡×¤È¾Þ»¿¤¹¤ëÊ·°Ïµ¤
6. ÉÏÉÙ¤Îº¹¤Î³ÈÂç¡§ÁêÂÐÅª¤ÊÇíÃ¥´¶¡£SNS¤Ë¤è¤ëÈæ³ÓÊ¸²½¡¢Â¾¿Í¤Î¡Ö¹¬¤»¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë»Ñ¡×¤Ø¤Î¼»ÅÊ
¡Ê¢¨¡Ö²¿¤Ç¤â¤Þ¤ï¤ê¤Î¤»¤¤¤Ë¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¡×¤è¤êÈ´¿è¡Ë
¡½¡½Â¾ÀÕ»×¹Í¤¬¶¯¤¤¿Í¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËÜ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡Ö±§Ãè¿Í¡×¤È¤¤¤¦Îã¤¨¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¼«¿È¤ÎÀ¸¤¤Å¤é¤µ¤ò¡È»ä¤Ï±§Ãè¿Í¤À¤«¤éÃÏµå¤ËÆëÀ÷¤á¤Ê¤¤¡É¤È²ò¼á¤¹¤ë¿Í¤Î¤ªÏÃ¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤Ï¶ËÃ¼¤ÊÎã¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎËÜ¼Á¤Ï¡È¼«Ê¬°Ê³°¤Î²¿¤«¤Î¤»¤¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ò¹ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡É¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤Ãå¤¤Þ¤¹¡£
¼ç¤ÊÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢°Ê²¼¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
1. ¼Õ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡§¼Õºá¡áÉé¤±¡¢¤Þ¤¿¤Ï¼«Ê¬¤ÎÂ¸ºßÈÝÄê¤À¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë
2. ¼«Ê¬¤è¤ê¼å¤¤¼Ô¤Ë¹¶·âÅª¡§Î©¾ì¤¬²¼¤Î¿Í¡¢¤Þ¤¿¤Ï¡ÖÈ¿·â¤·¤Æ¤³¤Ê¤¤¡×¤ÈÆ§¤ó¤ÀÁê¼ê¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤¹¤ë
3. ¡ÖÀµµÁ¡×¤ò¤Õ¤ê¤«¤¶¤¹¡§¼«Ê¬¤ÎÉÔËþ¤ò¼Ò²ñÀµµÁ¤Ë¤¹¤êÂØ¤¨¤ÆÂ¾¼Ô¤ò¹¶·â¤¹¤ë
4. ÊÑ²½¤ò·ù¤¦¡§¸½¾õ¤ò°Ý»ý¤·¡¢½ý¤Ä¤¯²ÄÇ½À¤¬¾¯¤Ê¤¤Êý¤òÁª¤Ö¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¼þ¤ê¤¬ÊÑ²½¤·¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤¬ÉÔ°Â¤ä¾Ç¤ê¤Ê¤É¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤òÀ¸¤à¤³¤È¤Ë¡£¤½¤Î¤ä¤ê¾ì¤Î¤Ê¤¤´¶¾ð¤¬¼«½ý¤äÂ¾³²¤Ë¸þ¤«¤¦
5. ¿È¸µ¤òÌÀ¤«¤¹¤³¤È¤ò·ù¤¦¡§²á¾ê¤Ê¼«¸ÊÊÝ¸î¤Î¿´Íý
6¡¥¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¤Ë·¹ÅÝ¤¹¤ë¡§±¿Àª¤äÀèÁÄ¡¢¿ÀÍÍ¤Ê¤É¡¢¿ÍÀ¸¤¬¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤Í×°ø¤òÉÔ²Ä¹³ÎÏ¤Î¤»¤¤¤Ë¤¹¤ë
¡Ê¢¨¡Ö²¿¤Ç¤â¤Þ¤ï¤ê¤Î¤»¤¤¤Ë¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¡×¤è¤êÈ´¿è¡Ë
¡½¡½¼þ°Ï¤â¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢²¿¤«¤¤¤¤ÂÐ½èË¡¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö¤Þ¤º¡È¤½¤Î¿Í¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌ¿¤ò¤«¤±¤ÆÉÕ¤¹ç¤¦¤Ù¤¿Í¤«¤É¤¦¤«¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸«¶Ë¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¿ÍÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤½¤³¤Þ¤ÇÉ¬Í×¤Ê¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤à¤·¤í¼«Ê¬¤ò¾ÃÌ×¤µ¤»¤ë¤À¤±¤Î¿Í¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Î¥¤ì¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢²ÈÂ²¤äÂçÀÚ¤Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤âÉÕ¤¹ç¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¿Í¤Î¾ì¹ç¡¢°ì¤Ä¤Îºö¤È¤·¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡ÈÉé¤±¤ë¤¬¾¡¤Á¡É¤È¤¤¤¦¿´»ý¤Á¤Ç¤¹¡£
¼Õºá¤ò°ì¤Ä¤Î¡È¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡É¤È¤·¤Æ»È¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£Áê¼ê¤ÎÈó¤òÇ§¤á¤µ¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼Õºá¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÁê¼ê¤ËÂÐ¤¹¤ë¼õÍÆ¤òÉ½¸½¤¹¤ë¡£
Â¾ÀÕ»×¹Í¤Î¿Í¤Ï¡¢¼Â¤Ï¡ÈÃ¯¤Ë¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦¿¼¤¤¸ÉÆÈ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£»ä¤ÏÈÈºá¼Ô¤ÎÀ®°éÎò¤òÄÉ¤Ã¤¿½ñÀÒ¤òÆÉ¤à¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¾ÀÕ»×¹Í¤¬ÈîÂç²½¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÈá»´¤Ê»ö·ï¤òµ¯¤³¤¹¿Í¤¿¤Á¤ÎÀ¸¤¤Î©¤Á¤òÃÎ¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¿¼¤¤¸ÉÆÈ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤óºá¤Ïµö¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ä¡£
Â¾ÀÕ»×¹Í¤¬¤¢¤ë¿Í¤¿¤Á¤ÎÇØ·Ê¤ò¿¼¤¯Íý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤Î¿´¤ËÍ¾Íµ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¡È¤¢¤¢¡¢¤³¤Î¿Í¤Ï¤³¤¦¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤ÇØ·Ê¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡É¤È°ìÅÙ¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ»þ¤Ë¤Ï¡Ø¤³¤Á¤é¤ÎÇÛÎ¸¤âÂ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡Ù¤È¡¢¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤È¤·¤ÆÀè¤Ë¼Õ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤¹¤ë¤ÈÁê¼ê¤Ï¡È¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤¿¡É¤È´¶¤¸¡¢¹¶·âÅª¤Ê¿´¤¬¾¯¤·¤º¤Ä½À¤é¤«¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡½¡½Â¾ÀÕ»×¹Í¤Î¿Í¤ËÀ¸¤¸¤ë¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡©
¡Ö¤½¤â¤½¤â¡È¼«Ê¬¤Ç¤Ïµ¤¤Å¤¤Ë¤¯¤¤¡É¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤¬ÆñÅÀ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¸ÉÎ©¤¹¤ë¡¢¼«¸ÊÀ®Ä¹¤¬Æß²½¤¹¤ë¡¢ÅÜ¤ê¤Î´¶¾ð¤Ë»ÙÇÛ¤µ¤ì¤ë¡¢»×¹ÍÇ½ÎÏ¤ÎÄã²¼¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÂ¾ÀÕ¥°¥»¤Ëµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡¢È¾Ê¬¤Ï½¤Àµ¤Ç¤¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤º¤Ïµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡×
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤¬¡ÖÂ¾ÀÕ¡×¤Ë´Ù¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢Æü¡¹¿´¤¬¤±¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖÀ¸³è¤ËÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¤¤È¥¤¥é¥¤¥é¤·¤¬¤Á¤Ç¡¢¿¼¤¤»×¹Í¤â¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤æ¤¨¼«Ê¬¤ËÉÔÅÔ¹ç¤Ê¤³¤È¤¬À¸¤¸¤ë¤ÈÍ×°ø¤ò¿¼¤¯¹Í¤¨¤º¡¢Ã»ÍíÅª¤Ë¡È¤Ê¤¼»ä¤Ð¤Ã¤«¤ê¡© ¡»¡»¤¬°¤¤¤Î¤Ë¡É¤ÈÂ¾ÀÕ¤È¤¤¤¦¼«¸ÊÊÝ¿È¤Ë¿¶¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢·î¤Ë°ìÅÙ¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤ÇÆâ¾Ê¡Ê¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤È¼«¸ÊÅÀ¸¡¡Ë¤Î»þ´Ö¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
1. ½ñ¤½Ð¤¹¡Ê¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¡Ë¡§ ¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ê¤òÆ°¤«¤·¤Æ»æ¤Ë½ñ¤¯
2. ¡Ö¤¢¤ë¤â¤Î¡×¤È¡Ö¤Ê¤¤¤â¤Î¡×¤ò5¸Ä¤º¤Ä½ñ¤¯¡§ º£¤Î¼«Ê¬¤Ë¡Ö¤¢¤ë¤â¤Î¡Ê·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¡Ë¡×¤È¡Ö¤Ê¤¤¤â¤Î¡ÊÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¡Ë¡×¤ò½ñ¤½Ð¤·¡¢µÒ´ÑÅª¤Ë¼«Ê¬¤òÄ¯¤á¤Æ¤ß¤ë
3. Ç¾¤ÈÂÎ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÀ°¤¨¤ë¡§ ¹Í¤¨¤ë¤¿¤á¤Îº¸Ç¾¤Ð¤«¤ê»È¤ï¤º¡¢¸Þ´¶¤ò³Ú¤·¤à±¦Ç¾¤Î»þ´Ö¤ò°Õ¼±Åª¤Ë»ý¤Ä
¡Ö¥Þ¥¤¥ó¥É¥Õ¥ë¥Í¥¹¤ä·Ú¤¤¥ê¥º¥à±¿Æ°¤ò½¢¶È»þ´Ö¤Î¹ç´Ö¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¡È¼«Ê¬¤òÅÀ¸¡¤¹¤ë»þ´Ö¡É¤ä¡Èº¸±¦¤ÎÇ¾¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¡É¤¬¶ÈÌ³Ç½Î¨¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¹Ô°Ù¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤òµÒ´ÑÅª¤Ë¸«¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÅÀ¸¡¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ö¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎËÜ¤¬¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÀ¸¤Êý¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼þ¤ê¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹°ì½õ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ÏÃ¯¤«¡¢¤½¤·¤Æ¼«Ê¬¤Ï¤É¤¦¤¢¤ê¤¿¤¤¤Î¤«¡Ä¤½¤ì¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Â¾ÀÕ¤Î¿Í¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Ê¤¤¼«Ê¬¤Î¼´¤¬°é¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×
¢¥¡Ö²¿¤Ç¤â¤Þ¤ï¤ê¤Î¤»¤¤¤Ë¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¡×¡Ê¥Õ¥©¥ì¥¹¥È½ÐÈÇ¡Ë
¡Ú¾®Æü¸þ¤ë¤ê»Ò ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
(¼Ò¡ËÆüËÜ»º¶È¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¶¨²ñÇ§Äê»º¶È¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¡£JAA¥¢¥í¥Þ¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡£
1971Ç¯ÀÅ²¬¸©½Ð¿È¡£Æ±»Ö¼Ò½÷»ÒÂç³ØÃ»´üÂç³ØÉô±ÑÊÆ¸ì³Ø²ÊÂ´¶È¸å¡¢Áý¿Ê²ñ½ÐÈÇ¼Ò¡Ê¸½¡§Z²ñ¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ë¤ËÆþ¼Ò¡£¶ÐÌ³¤·¤Ä¤Ä³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¼ÒÃÄË¡¿Í¤Ç¤Î¼«»¦Í½ËÉÅÅÏÃ¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢ÁêÃÌ°÷¤È¤·¤Æ¤Î4Ç¯´Ö¤Î³èÆ°¤¬¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤ò»Ö¤¹¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë¡£
Âà¼Ò¸å¡¢(¼Ò)ÆüËÜ»º¶È¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¶¨²ñ»º¶È¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¡£2010Ç¯¤è¤êÏ«Æ¯¶É¤Ë¤Æ¥»¥¯¥·¥ã¥ë¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥ÈÁêÃÌ°÷¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¤·¡¢2011Ç¯3·îÇ¤´üËþÎ»¤Ë¤Æ½ªÎ»¡£
2012Ç¯¡Ö¥Õ¥£¡¼¥ë¥Þ¥¤¥ó¥É¡×¤òÀßÎ©¡£ÂÐÌÌ¡¦ÅÅÏÃ¡¦¥á¡¼¥ë¤Ç¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ê¤¦Ëµ¤é¿´Íý¡¦Îø°¦´ØÏ¢¤Î¼¹É®³èÆ°¤â¹Ô¤Ê¤¦¡£ÁêÃÌ¼õÉÕ·ï¿ô6500·ïÄ¶¡Ê2025Ç¯4·î¸½ºß¡Ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ö²¿¤Ç¤â¤Þ¤ï¤ê¤Î¤»¤¤¤Ë¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¡×¡Ê¥Õ¥©¥ì¥¹¥È½ÐÈÇ¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£