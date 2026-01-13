黄砂が大陸からやってくる？

気象庁の黄砂解析予測図によりますと、13日（火）から日本列島に飛来する可能性があるということです。

【画像をみる】黄砂はいつ、どこに来る？ 3時間ごとの黄砂シミュレーション

15日（木）・１６日（金）【画像①】には広い範囲で影響の可能性があるということです。

1３日（火）の黄砂はどうなる？

１３日（火）の黄砂のシミュレーションは、【画像②～】のとおりです。九州地方の一部地域に飛来が予想されています。

1４日（水）の黄砂はどうなる？

1４日（水）は【画像⑥～】の通りです。黄砂は中国地方、四国地方、九州地方の一部地域に飛来する見込みです。

1５日（木）の黄砂はどうなる？

1５日（木）は【画像⑭～】の通りです。九州地方・中国地方・四国地方・近畿地方・北陸地方・関東甲信地方の広い範囲に飛来する可能性があります。

1６日（金）の黄砂はどうなる？

1６日（金）は【画像㉒～】の通りです。東日本から西日本の広い範囲に飛来する可能性があります。

黄砂が飛来するエリアでは、洗濯物などを屋外で干す際は注意が必要です。また目、鼻、皮膚などに関するアレルギー体質の方や、喘息など呼吸器に疾患がある方は、十分に注意してください。