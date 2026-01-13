【J1】ファジアーノ岡山 あす(14日)から宮崎県でトレーニングキャンプを実施 「鹿島」「セレッソ」などとトレーニングマッチを予定
ファジアーノ岡山は、あす(14日)から2月1日まで宮崎県で行われる2026年シーズンに向けたトレーニングキャンプのスケジュールを公開しました。
期間中、鹿島アントラーズやセレッソ大阪などとのトレーニングマッチを予定しています。
キャンプの「スケジュール」をみる
1月14日(日)：午前 歓迎セレモニー・トレーニング / 午後 トレーニング
1月15日(月)：午前 トレーニング / 午後 トレーニング
1月16日(火)：午前 トレーニング / 午後 トレーニングマッチ vs 宮崎産業経営大学
1月17日(水)：午前 トレーニング / 午後 トレーニング
1月18日(木)：午前 トレーニング / 午後 トレーニング
1月19日(金)：午前 トレーニング / 午後 トレーニング
1月20日(土)：午前11時 トレーニングマッチ vs 鹿島アントラーズ (会場：ひなた宮崎県総合運動公園 ひなた陸上競技場)
1月21日(日)：午前 トレーニング / 午後 トレーニング
1月22日(月)：午前 トレーニング / 午後 トレーニング
1月23日(火)：午前 トレーニング / 午後 トレーニング
1月24日(水)：トレーニングマッチ vs セレッソ大阪 (会場：エントランスプラザ)
1月25日(木)：午前 トレーニング / 午後 トレーニング
1月26日(金)：午前 トレーニング / 午後 トレーニング
1月27日(土)：非公開
1月28日(日)：午前 トレーニング / 午後 トレーニング
1月29日(月)：午前 トレーニング / 午後 トレーニング
1月30日(火)：午前 トレーニング / 午後 トレーニング
1月31日(水)：午前 トレーニング / 午後 トレーニング
2月1日(木)：非公開