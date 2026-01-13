RSK

ファジアーノ岡山は、あす(14日)から2月1日まで宮崎県で行われる2026年シーズンに向けたトレーニングキャンプのスケジュールを公開しました。

期間中、鹿島アントラーズやセレッソ大阪などとのトレーニングマッチを予定しています。

キャンプの「スケジュール」をみる

1月14日(日)：午前  歓迎セレモニー・トレーニング / 午後　トレーニング

1月15日(月)：午前 トレーニング / 午後 トレーニング

1月16日(火)：午前 トレーニング / 午後　トレーニングマッチ vs 宮崎産業経営大学

1月17日(水)：午前 トレーニング / 午後 トレーニング

1月18日(木)：午前 トレーニング / 午後 トレーニング

1月19日(金)：午前 トレーニング / 午後 トレーニング

1月20日(土)：午前11時　 トレーニングマッチ vs 鹿島アントラーズ (会場：ひなた宮崎県総合運動公園　ひなた陸上競技場)

1月21日(日)：午前 トレーニング / 午後 トレーニング

1月22日(月)：午前 トレーニング / 午後 トレーニング

1月23日(火)：午前 トレーニング / 午後 トレーニング

1月24日(水)：トレーニングマッチ vs セレッソ大阪 (会場：エントランスプラザ)

1月25日(木)：午前 トレーニング / 午後 トレーニング

1月26日(金)：午前 トレーニング / 午後 トレーニング

1月27日(土)：非公開

1月28日(日)：午前 トレーニング / 午後 トレーニング

1月29日(月)：午前 トレーニング / 午後 トレーニング

1月30日(火)：午前 トレーニング / 午後 トレーニング

1月31日(水)：午前 トレーニング / 午後 トレーニング

2月1日(木)：非公開