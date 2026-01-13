【義母「高卒長男ヨメ！法事来い」】一応、出産報告する…が、義実家は拒否！＜第9話＞#4コマ母道場
義両親とお嫁さんの仲が微妙……そんなご家庭であっても、孫の誕生は義両親にとってきっと嬉しいもの。「孫のかわいさは格別」ですよね！ しかし関係がこじれてしまい、「孫には会いたくない」と言われてしまったら……！？ あなたならその言葉を受け入れて距離を置きますか？ それとも子どものために、関係修復をはかりますか？
第9話 三女が生まれたけれど……【セリナの気持ち】
あんなにモメた義両親なのに生まれたばかりの孫を会わせてあげたいだなんて……セリナさん、優しい人なのですね。ぱっと見は気が強そうですが、心の底は温かいという彼女の性格が伝わってきます。しかしそんな優しさに感謝せず、ミアちゃんとの対面をスルーした義両親。この世に生まれて数日、あっという間に成長してしまう赤ちゃんにとって、一日一日が貴重なのに……。その対応を受けながら、セリナさんは「もったいないな」と心から思うのでした。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・石井弥沙