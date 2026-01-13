株式会社マイナビは、全国の正社員で働く20～50代の男女2万人を対象に実施した「転職動向調査2026年版（2025年実績）速報」の結果を発表した。その内容を一部抜粋して紹介する。

本ニュースのサマリー 2025年の正社員の転職率は7.6%で過去最高水準 【年代別】20代は12.0%で最多、30～50代は前年と比べて増加、40・50代は継続して上昇 【男女別】男性が30代・40代・50代で転職率が増加。40代は男女ともに転職率が増加

2025年の正社員の転職率は7.6%で過去最高水準

食料品や電気代の価格高騰に加え、最低賃金の引上げ額が過去最高※1となった2025年の正社員の転職率※2は7.6％で前年（7.2%）から0.4pt増加した。

2018年以降もっとも転職率が高く、ウクライナ情勢による資源高や急速な円安が進行した2022年と同水準となり、転職活動が活発化している様子がうかがえる。

※1厚労省「全ての都道府県で地域別最低賃金の答申がなされました」

※2国勢調査における正規雇用者全体の構成比に合わせたスクリーニング全回収数のうち、該当期間（各1年間）に転職したサンプルの割合

画像：株式会社マイナビ 2026年1月13日 ニュースリリースより引用

【年代別】20代は12.0%で最多、30～50代は前年と比べて増加、40・50代は継続して上昇

年代別の転職率を見ると、20代が12.0％、30代が9.0％、40代が6.8％、50代が3.8％で、前年と同様に20代が最多だが、20代は前年から0.4pt減少しており、2022年（13.7％）をピークに減少傾向が続いている。

一方、30代（前年比＋0.6pt）、40代（前年比＋0.7pt）、50代（前年比＋0.3pt）はいずれも前年の転職率を上回る結果となった。特に40代、50代では2021年以降、転職率の上昇が続いており、若年層と中高年層で動きにギャップがみられた。

画像：株式会社マイナビ 2026年1月13日 ニュースリリースより引用

【男女別】男性が30代・40代・50代で転職率が増加。40代は男女ともに転職率が増加

性年代別で見ると、20代男性の転職率が12.7％で最も高く、次いで20代女性（11.2％）となったが、前年比では20代男性（-0.6pt）、20代女性（-0.1pt）のいずれも減少した。

一方で、30代男性（+1.2pt）、40代男性（+0.9pt）、50代男性（+0.6pt）は前年より増加しており、女性は40代（+0.2pt）のみ前年から増加している。

同じ年代でも性別によって転職率の推移に違いがみられたが、40代は男女共に転職率の増加が見られ、ミドル世代の転職が活発化していることがうかがえる。

画像：株式会社マイナビ 2026年1月13日 ニュースリリースより引用

調査概要 ■マイナビ「転職動向調査2026年版（2025年実績）速報」

■調査期間：スクリーニング調査：2025年12月16日（火）～12月25日（木）

■本調査：2025年12月18日（木）～12月25日（木）

■調査方法：インターネット調査

■調査対象：全国の正社員で働く20-50代の男女

■有効回答数：20,000名

ニュース情報元：株式会社マイナビ