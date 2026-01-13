男子プロを優勝に導いた、市販されていない超貴重なキャメロンパターとは？
昨季、念願のツアー初優勝を果たした下家秀琉。彼が使用しているのは、非常に貴重なスコッティ・キャメロンのパターだという。その詳細をレポートしたい。
【写真】これは渋い！ 『タイムレス』はソールが丸い形状で、ウェイトを2つ装着
下家が使用しているのは『スコッティ・キャメロン タイムレス』パター。市販されていないとされるツアー支給の貴重モデルだ。ソールが円形に近い形状になっているのが特徴で、「timeless」には「時代を超越した」という意味が込められている。「ちょっとハイトゥっぽい顔がいいですね。球をつかまえやすいイメージになります。普通のソールだと、座りが悪く感じるんです。打感は少し柔らかめで、しっとりとした感覚ですね。出球とラインのイメージが合いやすく、狙った距離感が出せます」シャフトには、カーボン製のパター専用シャフト『ディアマナ P135』を採用。ゆったりとしたストロークのリズムで、ボールを厚く押し出せる『Flex1.0』タイプを採用したが、スチールシャフトから替えてみたところ、このシャフトがしっくりきた。「シャフトもカーボンに替えたら、すごくコロがりが良くなりました。打っていて振りやすく、『タイムレス』のヘッドと本当に合っていました」下家にとって、このパターはまさに信じられる相棒と言えるだろう。多くのゴルファーにとっても、こんな一本に出会ってみたいものだ。◇ ◇ ◇女子プロが手放さない名器のアイアンを調査。関連記事『西郷、山下、佐久間、原、河本、岩井姉妹ら女子プロが愛用する軟鉄アイアンとは？【26名のモデル調査】』を読めば、その秘密がわかる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
6年前に発売された『T100』が「変えられない」 鉛だらけで調整されても9番だけ何も貼っていないのはなぜ？
西郷、山下、佐久間、原、河本、岩井姉妹ら女子プロが愛用する軟鉄アイアンとは？【26名のモデル調査】
【2025秋】7番アイアンの飛距離、44モデルを全公開《打球音付き》／禁断のロボット試打
ロングアイアンでも打ち込んでピンを狙える 河本結の“激狭スタンス”が再現性を高める大ヒントだった！
もしも原英莉花が秘書だったら【女子プロ写真】
【写真】これは渋い！ 『タイムレス』はソールが丸い形状で、ウェイトを2つ装着
下家が使用しているのは『スコッティ・キャメロン タイムレス』パター。市販されていないとされるツアー支給の貴重モデルだ。ソールが円形に近い形状になっているのが特徴で、「timeless」には「時代を超越した」という意味が込められている。「ちょっとハイトゥっぽい顔がいいですね。球をつかまえやすいイメージになります。普通のソールだと、座りが悪く感じるんです。打感は少し柔らかめで、しっとりとした感覚ですね。出球とラインのイメージが合いやすく、狙った距離感が出せます」シャフトには、カーボン製のパター専用シャフト『ディアマナ P135』を採用。ゆったりとしたストロークのリズムで、ボールを厚く押し出せる『Flex1.0』タイプを採用したが、スチールシャフトから替えてみたところ、このシャフトがしっくりきた。「シャフトもカーボンに替えたら、すごくコロがりが良くなりました。打っていて振りやすく、『タイムレス』のヘッドと本当に合っていました」下家にとって、このパターはまさに信じられる相棒と言えるだろう。多くのゴルファーにとっても、こんな一本に出会ってみたいものだ。◇ ◇ ◇女子プロが手放さない名器のアイアンを調査。関連記事『西郷、山下、佐久間、原、河本、岩井姉妹ら女子プロが愛用する軟鉄アイアンとは？【26名のモデル調査】』を読めば、その秘密がわかる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
6年前に発売された『T100』が「変えられない」 鉛だらけで調整されても9番だけ何も貼っていないのはなぜ？
西郷、山下、佐久間、原、河本、岩井姉妹ら女子プロが愛用する軟鉄アイアンとは？【26名のモデル調査】
【2025秋】7番アイアンの飛距離、44モデルを全公開《打球音付き》／禁断のロボット試打
ロングアイアンでも打ち込んでピンを狙える 河本結の“激狭スタンス”が再現性を高める大ヒントだった！
もしも原英莉花が秘書だったら【女子プロ写真】