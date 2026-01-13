サッカー・北海道コンサドーレ札幌は、１月１２日から沖縄キャンプがスタートし、新監督のもと“新しいコンサドーレ”の姿が見られました。



２月の開幕に向けて新しいスタートを切ったコンサドーレ。



１２日から沖縄県金武町でのキャンプが始まりました。



気温は１８℃くらいまで上がる中、今シーズンから新たにチームの指揮を執る川井健太監督の元、キャンプ初日の１２日は午前と午後の２部に分けて練習が行われました。





午前中は１時間程度の練習時間で、選手個人個人が体づくりをするためのメニューを中心にこなし、午後からの練習では「狭いスペースでパスを回しながら試合をすすめる」という川井新監督が目指すサッカーを実現させるための練習メニューとなりました。

その中で、１０シーズンぶりにコンサドーレに復帰した札幌市出身の堀米悠斗選手や、２０２４年から期限付き移籍し、今シーズン復帰した福森晃斗選手らも精力的に汗を流しました。



昨シーズンの途中に左ひざをけがし、出場機会が減っていたむかわ町出身の中村桐耶選手は、新体制でのチームに関してー



（中村桐耶選手）「長いキャンプがついに始まったなというところと、午前中からいきなりサーキット練習だったのでだいぶしんどい。僕は（川井監督が）鳥栖で監督をやっている時に何度か対戦したことがあって、鳥栖は走る・切り替えが早い・強度があるチームの印象があるので、昨季Ｊ２の強度にやられた僕らにとってはすごく大きな戦力アップというか、足りないところを補ってくれる監督だと思っているので、しっかり僕もそこに貢献して試合に出られたらなと思う。チームとしてはもちろん、Ｊ１昇格に向けてこの半年間チーム力アップを目指して勝利にこだわってやっていきたいですし、個人としても去年けがをしてからスタメンをとられたりしていたので、コンスタントに試合に出場できるように、チームに貢献していきたい。開幕は２月８日でいつもより１～２週間早くなっているので、いち早く選手としてもコンディションを作っていかないといけない。やるしかないですね」



沖縄でのキャンプは２５日まで繰り広げられます。