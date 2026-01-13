ステップV→プロテスト合格の中国人ルーキー ジ・ユアイの右ヒザの寄る動きが前傾キープのカギだった【ルーキースイング分析】
合格率わずか3％という狭き門を突破し、来季からレギュラーツアーやステップ・アップ・ツアーで戦うルーキーたち。今回はJLPGAプロテストトップ合格を果たしたジ・ユアイのスイングをプロコーチの南秀樹に解説してもらった。
【連続写真】右ヒザが左ヒザに寄るから起き上がらない！ ジ・ユアイのドライバースイング
◇プロテストトップ合格のジ・ユアイさんは、再現性の高さを感じるスイングです。ポイントは切り返しからの右足の動き。左腰を切った後に、右ヒザが前に出ることなく、左ヒザへ寄っていきます。この動きがとてもスムーズ。その場でターンするので、オンプレーンで入射角も安定しています。 ややハンドアップなアドレスから腕を伸ばしたまま、ヘッドを真っすぐ上げる。フェースローテーションが少ないのも特徴であり、再現性を高めている点だと思います。 クラブが寝る、前傾が起きるという人には、ジ・ユアイさんの右足の動きが参考になります。右ヒザをボール方向に出すことなく、左ヒザへと寄せることができれば、クラブの通り道ができ、手元を体の近くに通すことができます。 意識したいのは切り返し。お尻を高い位置でキープしてしっかりと左足を踏み込み、右ヒザを左ヒザに寄せる動きを意識しましょう。右ツマ先で地面を蹴って腰を回そうとするのも、右ヒザがボール方向に出てしまう要因に。お尻は高く、右ツマ先ではなく右ヒザを動かす意識を持ってみてください。
■ジ・ユアイ2004年生まれ、中国出身。25年のステップ・アップ・ツアー「Mitsubishi Electric Automation Women's Open」にて優勝し、JLPGAプロテストは最終から受験。伊藤愛華と並びトップ合格を果たした。■解説：南秀樹プロゴルファーである父の影響でゴルフを始め、高校卒業後にティーチングプロ資格を取得。クラブを使うことを主とする指導法が高い評価を得ている。幼少期から鈴木愛を指導するなど、ツアーで活躍する数多くのプロをサポートしている。（株）ボディスプラウト所属。◇●女子プロのダウンスイングを分析！ 関連記事「原英莉花、竹田麗央、河本結……同じ球筋なのに“下ろし方”は全然違う！ 女子プロ10人のダウンスイング比べてみた」で各選手の特徴をチェック
