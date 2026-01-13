最長飛距離は328ヤードのドラコン女子プロが長野県・真田神社へ初詣 顔出しパネルで「真田幸村になってみました！！！！」
ドラコンプロとして数々のタイトルを獲得してきた鈴木真緒が自身のインスタグラムを更新。初詣で長野県上田市にある真田神社を参拝。「真田幸村になってみました！！！！」と境内で撮影した楽しい写真を投稿した。
身長154センチで最長328ヤード！ 鈴木真緒のぶっ飛びスイング
新年が明けてからも、雪の残るコースで初ラウンドをしたり、ジムでトレーニングに励んだり、テレビ番組に出演したりと、忙しい日々を投稿している鈴木。今回はゆったりと初詣した様子を写真で公開した。真田神社は歴代の上田城城主（真田氏、仙石氏、松平氏）を祀る神社。中でも真田幸村は戦国時代末期から江戸時代初期に活躍した武将で、「大坂夏の陣」では徳川家康を追い詰めたことなどから「日本一の兵」（ひのもといちのつわもの）と称されている。投稿では真田幸村の顔出しパネルから顔を覗かせた写真。鳥居の前や家紋の六文銭があしらわれた大きな朱塗兜の前、若き日の幸村の立像と同じポーズをした写真なども公開した。そして最後も顔出しパネルの写真。刀を構えた幸村の周囲には猿飛佐助や霧隠才蔵など講談でも大人気の真田十勇士がイラストで描かれている。投稿を見たファンからは「ハハハハハハ〜 戦国武将！」「顔嵌めサイコー」、海外からも英語で「おぉ、サムライの写真はとても可愛らしいです」などのコメントが寄せられていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
<ゴルフ情報ALBA.Net>
