「逮捕してください」の声殺到！ 一日警察署長を務めた菅沼菜々の制服姿にファン大喜び「気をつけていきましょう！」とファンに呼びかけ
菅沼菜々が自身のインスタグラムを更新。「110番の日！ 1月10日に、地元立川で一日署長させて頂きました！」と投稿した。
【写真】「制服似合いすぎ！」 一日警察署長を務めた菅沼菜々
「とても貴重な大役をつとめさせていただき、本当にありがとうございました！」と記すと、可愛らしくポーズを決めた制服姿の写真を公開した。この写真を見たファンは「めっちゃ可愛い署長さん！！」「逮捕してください」「警察官姿を目の前で観られて最高にしあわせでした」「神イベントでした」などと大喜び。また元バレーボール日本代表選手でゴルフが大好きな狩野舞子も「可愛すぎ」とコメントすると、菅沼は「嬉しいです また遊んでください」と返信していた。そして投稿の最後には「不要不急の110番を減らして、本当に必要な方が繋がるように気をつけていきましょう！」と署長らしく、ファンに呼び掛けていた。一昨年の菅沼は不振に苦しんだが、昨年はツアー通算3勝目を挙げるなど復調し、シード権も復活させた。2月18日には「君の救世主になりたくて！」でCDデビューも予定されており、オフシーズンはゴルフ界の“自称アイドル”としても本領を発揮している。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
