声優・岡咲美保「当時の私です」貴重な振袖ショット 「まさか拝めるなんて…！」「かわいすぎる〜」に反響
声優で歌手の岡咲美保が12日、自身のXを更新し、成人の日を記念して当時の写真を投稿した。
【写真】幼すぎる顔！色鮮やかな振袖姿の岡咲美保
Xでは「当時の私です」と振袖姿の写真を投稿。鮮やかな振袖を見ることができる。
これにファンは「振袖美保ちゃんかわいすぎる〜〜成人式のときの姿みせてもらえて本当にうれしいです」「成人という門出を祝福するかのように大きくあしらわれたお花の装飾に加えて、明るいお色味の振袖がみほ様の可愛らしさ、お美しさをより引き立てられていて、本当にすてきでございます！」「あまりの可愛さに動揺を隠せません」「ま、まさか拝めるなんて…！！しかもピンクと水色っていうのが個人的にもう最高だ」などと反応している。
